L’Aglianese è tornata, sognando i play-off

"Una delle migliori partite giocate quest’anno". L’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano elogia i suoi giocatori per la prestazione e la vittoria in casa con la Correggese, un perentorio 2-0, con doppietta di De Sagastizabal e nessun pensiero per il portiere Spurio. Nelle ultime tre gare l’Aglianese ha preso 7 punti su 9 tornando al ritmo che aveva tenuto nel girone di andata e anche la classifica sorride con i 42 punti che collocano i neroverdi a meno due dalla zona play-off. "Veniamo da tre risultati positivi – osserva Baiano – ma è un campionato complicato, tutte le squadre sono attrezzate per fare molto bene, per questo bisogno stare sul pezzo e continuare a lavorare con grande concentrazione perché domenica ci aspetta un’altra partita molto delicata in cui cercheremo di fare il massimo". Il prossimo turno vedrà l’Aglianese a Scandicci contro una squadra impegnata nella lotta per la salvezza. Dopo ci sarà un turno di riposo, per l’impegno della rappresentativa di D nella Viareggio Cup e poi, il 19, il derby in casa con la Pistoiese.

L’Aglianese si presenta agli impegni del mese di marzo con una ritrovata efficienza sia sul piano offensivo (6 gol in tre partite) sia dal punto di vista difensivo (un solo gol subito negli ultimi tre turni e pochissime palle-gol lasciate agli avversari). Tutto questo facendo ricorso anche ad assetti tattici diversi: un 4-4-2 con il doppio centravanti, un 4-2-4 come modulo iper-offensivo e l’abituale 4-3-3 a cui Baiano è ritornato con la Correggese. L’allenatore neroverde ha saputo forgiare la squadra in modo che possa adattarsi ad assetti diversi e questo è un punto di forza notevole in vista della parte conclusiva della stagione. Giustificata quindi la soddisfazione di Baiano. "Sono molto contento della prestazione – dice il tecnico – sia dal punto di vista offensivo, specialmente nel primo tempo che in fase di non possesso. I tre attaccanti hanno lavorato bene, i centrocampisti sono stati sempre aggressivi e così i difensori tanto che il nostro portiere ha dovuto fare pochi interventi". Spicca, tra le prestazioni individuali, quella del centravanti Santiago De Sagastizabal, autore di una doppietta che lo porta a cinque gol da quando è arrivato all’Aglianese nel mercato invernale. "Sono felice perché in tribuna c’erano i miei genitori – dice Santiago – ho potuto dedicargli un gol per ciascuno. Era una partita importante anche per capire i nostri obiettivi. Lavorando sempre nella stessa maniera possiamo puntare a obiettivi più alti".

Giacomo Bini