L’Aglianese è in crescita "Sensazioni? Sono buone"

Messo alle spalle il test di Carrara, l’Aglianese è attesa da un paio di giorni di riposo, dopo un inizio di mese vissuto a ritmi molto intensi. Partita il 2 agosto per il ritiro di Riolunato, la squadra neroverde ha fatto ritorno ad Agliana nella serata di domenica, dopo l’allenamento congiunto disputato contro la Carrarese. Mister Maraia ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che tornerà quindi ad allenarsi al "Bellucci" nel pomeriggio di mercoledì 16 agosto. Il prossimo impegno in agenda dovrebbe essere un test contro l’Arezzo, ma il condizionale è d’obbligo in quanto il match non è stato ancora annunciato dalle due compagini. Intanto in casa Aglianese resta la soddisfazione per quanto di buono visto allo stadio dei Marmi, come confermato dal capitano di giornata Simone Perugi: "Era la nostra primissima uscita e nel complesso siamo soddisfatti – dice il terzino –. Il lavoro fatto in preparazione si è fatto sentire ma penso che, considerando anche la categoria di differenza, le impressioni siano state positive. Per noi era importante valutare la tenuta fisica e crediamo di aver fornito buone risposte al mister".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Riccardo Bocalon, uno dei pezzi più pregiati del mercato neroverde, che per la prima volta in carriera è sceso tra i dilettanti dopo molte esperienze in piazze importanti tra i professionisti: "Siamo un cantiere aperto – ammette il "Doge" – con una società e un organico interamente rinnovato. Il tempo a disposizione non è molto e dovremo noi calciatori essere bravi a recepire quanto prima le indicazioni tattiche che ci darà il mister. Il test con la Carrarese ha fornito buoni spunti, ho visto un gruppo che sta imparando a conoscersi e che ha tanta fame e voglia di lavorare. Pronostici sul campionato? In qualsiasi girone finiremo ci sarà da sputare sangue ogni domenica, perché nessuna squadra regalerà niente. Pur essendoci giocatori da categoria superiore dovremo calarci in una realtà complicata come quella della Serie D ed essere pronti a fare la guerra su tutti i campi weekend dopo weekend".

