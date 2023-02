L’Aglianese con il passo giusto

Il pareggio in trasferta con la Sammaurese, secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria in casa col Fanfulla, ha dimostrato che l’Aglianese ha riavviato un cammino positivo, dopo il periodo critico delle prime sette giornate del girone di ritorno. "Era importante dare continuità ai tre punti della domenica precedente – commenta l’allenatore Francesco Baiano – in questa fase del campionato ogni mattoncino ha un enorme peso specifico. La classifica è corta e ci sono tante squadre in pochi punti, dovremo scendere in campo ogni domenica col coltello tra i denti". 28 partite giocate e altre dieci da giocare, il campionato è nel suo momento decisivo. L’Aglianese è esattamente a metà della classifica con 39 punti, quattro sotto i play-off e quattro sopra i play-out. Una posizione che corrisponde più o meno alle aspirazioni della vigilia del campionato. Il girone di andata ha visto i neroverdi navigare nei quartieri alti e talvolta altissimi della classifica, ma si sa che il ritorno è il girone più aspro e insidioso e ogni punto, come saggiamente sottolinea Baiano, va pesato con il bilancino dell’orafo. Negli ultimi due turni l’Aglianese non ha solo trovato i punti (4 su 6 disponibili) ma anche alcune certezze sul piano tattico. La prima è il ritorno alla difesa a quattro con la coppia centrale Pantano-Montuori, che ha dimostrato notevole solidità, la seconda è il riuscito esperimento dei due centravanti Mirval e De Sagastizabal che Baiano ha usato in entrambi i moduli alternati con la Sammaurese: il 4-4-2 nel primo tempo e il 4-2-4 nella ripresa, quando c’era da recuperare. Uno dei meriti di Baiano è quello di aver saputo cambiare assetto nel corso del campionato e anche nel corso della stessa partita. Del resto lo aveva detto alla vigilia del campionato che il suo 4-3-3 di partenza non era un dogma ma andava adattato alle situazioni e alle caratteristiche dei giocatori. Ora l’Aglianese è chiamata a confermarsi nella prossima partita in casa con la Correggese e nella successiva trasferta di Scandicci, anche per arrivare nel modo giusto al derby con la Pistoiese.

Giacomo Bini