L’Aglianese, avanti tutta

"Vogliamo cavalcare l’onda della vittoria di domenica scorsa". Questo è il programma dell’Aglianese espresso dal difensore centrale Giordano Pantano per la trasferta sul campo della Sammaurese. La squadra neroverde è tornata alla vittoria col Fanfulla dopo un periodo difficile e ora non si vuole fermare. Nella trasferta con la Sammaurese c’è anche una motivazione supplementare, quella di "vendicare" la sconfitta dell’andata subita in casa con un brutto 3 a 0. "Abbiamo il dente avvelenato per quello che è accaduto all’andata – dice Pantano – e vogliamo toglierci diversi sassolini dalle scarpe quindi siamo molto motivati per affrontare questa partita in cui puntiamo a riconfermare quanto fatto la settimana scorsa con la vittoria sul Fanfulla". C’è di nuovo entusiasmo in casa neroverde, perché la bella prestazione di domenica scorsa ha ridato morale e fiducia a tutto il gruppo. "In settimana si è respirata un’aria diversa – dice Pantano – più positiva, anche se abbiamo sempre lavorato bene e per vincere e imporci". Pantano è tornato al centro della difesa, al fianco di Montuori, e questo ha dato solidità al reparto e sicurezza a tutta la squadra. Massimiliano Montuori è andato anche in gol, sbloccando il risultato col Fanfulla.

"E’ stata una vittoria importante quella di domenica scorsa – dice il difensore neroverde – ci serviva perché venivamo da un periodo in cui malgrado le buone prestazioni raccoglievamo meno di quanto avremmo meritato. La Sammaurese è una squadra forte, con tanti buoni giocatori ma noi ci siamo preparati con entusiasmo e pensiamo di poter arrivare ad un altro risultato positivo".

Montuori è arrivato nel mercato autunnale, dopo un inizio di torneo nelle file del Ravenna e si è subito inserito negli schemi dell’allenatore Baiano rendendosi utile in diversi ruoli nel reparto arretrato, ma la posizione di centrale al fianco di Pantano è sembrata quella in cui può dare il contributo migliore. "Ad Agliana mi sono inserito molto facilmente – dice Montuori – ho trovato un bellissimo gruppo e per avuto anche spazio". L’Aglianese è 9 in classifica con 38 punti e la Sammaurese è ottava con 40, dunque una vittoria riporterebbe la squadra neroverde vicino alla parte alta della classifica e sarebbe una premessa incoraggiante in vista di due impegni sulla carta abbordabili (Correggese in casa e Scandicci fuori) prima del derby con la Pistoiese in casa del 19 marzo.

Giacomo Bini