L’Aglianese affamata di certezze Dritti verso l’obiettivo salvezza

L’Aglianese affronta sul proprio terreno il Mezzolara per ottenere la certezza matematica della salvezza e anche per mantenere viva la possibilità, al momento piuttosto difficile, di inserirsi nella lotta per i play-off. La salvezza è l’obiettivo dichiarato ad inizio stagione e il traguardo è a portata di mano. L’Aglianese ha 49 punti ed ha sette lunghezze di vantaggio sulla zona play-out dove si trova proprio l’avversaria di oggi, il Mezzolara, che è in piena lotta per la salvezza diretta. Con una vittoria la squadra di Baiano potrebbe già festeggiare la permanenza nella categoria davanti al proprio pubblico e sarebbe la maniera migliore per coronare un ottimo campionato e per cercare poi qualche ulteriore soddisfazione nelle ultime due partite il 30 aprile sempre in casa con la capolista Giana Erminio e il 7 maggio in trasferta col Real Forte Querceta. L’Aglianese deve riscattare la sconfitta di domenica scorsa sul campo della Bagnolese, un passo falso che ha lasciato molto amaro in bocca ai neroverdi perché arrivato dopo una serie di tre risultati positivi e soprattutto perché molto punitivo rispetto alla buona prestazione offerta dalla formazione di Baiano. "E’ stato un peccato la sconfitta con la Bagnolese – dice il portiere Tommaso Luci, subentrato nel secondo tempo per l’infortunio di Andrea Spurio – abbiamo giocato bene e ci tenevamo a continuare la striscia positiva ma ora abbiamo l’opportunità di rimediare". Sull’obbiettivo salvezza Luci esprime la ferma determinazione del gruppo di tagliare il traguardo proprio oggi.

"È il nostro obiettivo stagionale – dice il portiere neroverde – sappiamo che non siamo ancora salvi e bisogna unirci sempre di più, poi se riusciremo anche ad arrivare ai play-off saremo ancora più contenti". Un pensierino alle zone nobili della classifica l’Aglianese continua a farlo anche se la distanza di quattro punti è ardua da colmare. La squadra di Baiano ha però dimostrato per tutto il torneo di essere competitiva anche nei confronti con le migliori e per tutto il girone di andata ha stazionato nei primi posti. Una volta messa in cassaforte la salvezza Remedi e compagni potranno giocare le ultime due gare con la mente libera e lo spirito garibaldino.

Giacomo Bini