L’Aglianese a caccia dei playoff

Nelle ultime quattro partite, a cominciare dalla trasferta di oggi con la Bagnolese, l’Aglianese cerca la ciliegina sulla torta di un campionato già estremamente positivo. La ciliegina si chiama play-off e solo il fatto di poter ipotizzare questo traguardo, distante tre punti, dimostra quanto sia stato buono il percorso di una squadra costruita da zero nella scorsa estate con una proprietà del tutto nuova. I ragazzi di Baiano hanno già quasi matematicamente ottenuto l’obiettivo stagionale della salvezza e ora possono permettersi di provare la grande impresa, molto difficile, ma ancora possibile dell’accesso alla post-season. "Arriviamo da una vittoria importante col Forlì – dice il capitano Lorenzo Remedi – che ci fa respirare un clima sereno, adesso mancano quattro partite e cercheremo di conquistare più punti possibile per fare qualcosa di straordinario". L’ambizione non è mai mancata alla squadra di Baiano, che peraltro ha condotto tutto il girone d’andata nei quartieri alti della graduatoria e nelle ultime tre gare ha raccolto due vittorie e un pari con la porta inviolata.

"Abbiamo fatto tre partite importanti – chiosa Remedi – e trovato una solidità difensiva, anche se in tutto l’arco dell’anno sotto l’aspetto difensivo abbiamo fatto bene". L’impegno con la Bagnolese è complicato perché la squadra emiliana è in piena lotta per non retrocedere (è penultima insieme allo Scandicci) e nel girone di ritorno ha perso in casa solo con Prato e Pistoiese raccogliendo nelle altre gare interne una serie di pareggi. "E’ una trasferta difficile – afferma il capitano – perché loro hanno bisogno di punti, noi arriviamo sereni a questa gara e dobbiamo sfruttare questa serenità a nostro favore, perché in questo momento del campionato giocare con la testa libera è molto importante". Le prossime tre partite vedranno l’Aglianese in casa col Mezzolara, altra squadra in lotta per la salvezza, poi di nuovo in casa con la capolista Giana Erminio e da ultimo fuori col Real Forte Querceta. Una volata finale da vivere sulle ali dell’entusiasmo.

Giacomo Bini