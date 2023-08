L'addio di Caramelli: "Non c'è apertura" al Pistoia Volley La Fenice

"Sono sempre pistoiese e sempre più arrabbiato". Claudio Caramelli ha dato sì le dimissioni da direttore tecnico del Pistoia Volley La Fenice, ma non si è ritirato a vita privata. Spiega i motivi che l’hanno spinto a dire addio (o arrivederci) alla sua creatura. "Da sportivo, sono sempre stato abituato a ragionare in termini di crescita, progresso, miglioramento. Ecco allora che per sviluppare la nostra pallavolo avevamo pensato a un’unione di forze: quelle della Fenice e del Blu Volley Quarrata, ove c’è un tecnico illuminato quale Davide Torracchi. Perché se è ormai appurato che la piazza di Pistoia ha un bacino di un centinaio di giovani su cui lavorare, con quella di Quarrata avremmo avuto numeri più importanti con cui operare. A Pistoia, per anni, siamo riusciti ad aggregare unodue elementi alla prima squadra, attualmente in B2. Facendo una gran fatica, mettendoci tutto l’impegno possibile. Siamo arrivati a ottenere buoni risultati ed era il momento di aumentare il nostro sforzo per ottenere qualcosa in più (un ritorno in B1, ndr). Invece, abbiamo compreso che ancora non c’è la giusta apertura mentale, da ambo le parti. Mentre in altre zone d’Italia ci si unisce, si collabora, si progredisce, a Pistoia e nel resto della Toscana è difficile che tutto ciò accada. Era difficile prima, è difficile ora. Siccome sono abituato a ragionare in prospettiva, a pormi degli obiettivi, sempre nuovi sempre ambiziosi, ho preferito fare un passo indietro. Non fa per me navigare a vista". E poi, da pistoiese, c’è anche un’altra ragione. "Oltre a tutto ciò, si pensi a quante energie si sprecano per battersi ogni anno per gli impianti sportivi pubblici, che se ci sono non sono tutti a norma così come si vorrebbe far credere e se non ci sono non si pensa neppure a realizzarli. Da sette anni è tutto fermo nell’area Pallavicini e i costi lievitano. Sono disponibile ad aprire un dibattito pubblico sullo sport. Diamoci da fare, facciamolo per i nostri giovani. Non facciamo come con la tanto sbandierata Consulta dello Sport: qualcuno di voi ne ha saputo più nulla?".

Gianluca Barni