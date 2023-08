La Terza Categoria scalda i motori: Calcio, Hellas Chiesina e novità per il nuovo anno

Al via dovrebbero esserci tre nuove squadre, fra cui una che la scorsa stagione ha vinto il campionato pistoiese fra gli amatori con l’apporto di due ex-professionisti. E la squadra che si aggiudicherà la Coppa Pezzimenti andrà a disputare una sorta di mini-torneo insieme alle altre vincitrici delle coppe provinciali, con il successo in coppa che stavolta dovrebbe garantire la promozione nella Seconda Categoria 202425. Dovrebbero essere queste le principali novità che riguardano la Terza Categoria 202324, con il campionato che dovrebbe prendere il via poco dopo la metà del mese prossimo. Il debutto potrebbe però essere anticipato dalla coppa, proprio alla luce della novità che imporrebbe la chiusura della fase provinciale in anticipo rispetto all’ultima edizione. Con il salto di categoria del Borgo a Buggiano "pigliatutto" e del San Felice, occhio al Chiesina Uzzanese che sarà determinato a centrare il ritorno in Seconda. Puntano ad aprire un nuovo ciclo anche Olmi e San Piero, tentando di salire di livello. Anche se la favorita potrebbe essere una "new entry". E che new entry: si tratterebbe infatti dell’Hellas Chiesina che si è laureato campione provinciale Uisp lo scorso maggio, anche grazie al contributo dei volti noti Francesco Valiani e Francesco Zizzari. Non si sa però se i due "ex-pro" continueranno a giocare, anche perché Valiani sta già studiando a Coverciano da allenatore. A completare il lotto delle "cenerentole", ecco infine Traversagna e Olimpia Pistoiese.

Giovanni Fiorentino