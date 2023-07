La T Tecnica colonna biancorossa Si rinnova un binomio vincente

La T Tecnica conferma il suo sostegno al Pistoia Basket. L’azienda di Paolo Moricci sarà ancora platinum sponsor della società biancorossa: un apporto assai importante per la causa, soprattutto in chiave serie A1. "Si tratta di un rapporto recente, ma senz’altro già ben avviato – afferma il presidente biancorosso Massimo Capecchi –. Ringrazio Moricci e La T Tecnica per averci rinnovato la fiducia in vista del nuovo campionato. Fa piacere che un’azienda come la loro abbia consolidato il rapporto con noi in maniera così veloce. Lo scorso anno ci hanno portato entusiasmo e fortuna, mi auguro continui ad essere così". "Siamo molto soddisfatti di aver rinnovato il rapporto con il Pistoia Basket – dice Moricci –. Mi auguro che la nostra azienda porti fortuna anche questa stagione, com’è successo per quella appena trascorsa. Posso dire di aver sempre creduto alla promozione e dopo un’annata così non potevamo che confermare il nostro sostegno. Siamo contenti anche perché il campionato di serie A valuta al meglio il nostro marchio ed è una vetrina importante". Un altro passo nel segno della continuità, con la società che dall’altra parte è sempre impegnata alla ricerca di nuove forze economiche disposte a sposare il progetto di Pistoia in serie A1.

"L’avventura inizia davvero, anche se per noi è scattata quella sera a Torino – prosegue Capecchi –. Eravamo sicuri di coprire tutte le tappe che ci avrebbero portato all’iscrizione in A1 e ci siamo arrivati. Ho detto che avremmo dovuto scalare l’Everest: intanto siamo arrivati al campo base, adesso c’è da fare tutta la salita. Allo staff marketing e commerciale il compito di coprire il budget, mentre lo staff tecnico dovrà allestire una squadra che faccia divertire il pubblico e che vinca un numero sufficiente di partite per permetterci di restare in quella serie A che ci siamo guadagnati".

Inutile nascondere che la società si aspetta una bella spinta da parte dei tifosi che fino ad ora hanno risposto presente in termini di abbonamenti.

Ad oggi, le tessere staccate finora sono circa fra le 600 e le 700 unità. "Personalmente – ammette Capecchi – mi piacerebbe toccare quota 1000 prima della pausa estiva. In Curva Pistoia, siamo a 300: dato che una parte vorremmo dedicarla ai biglietti per le singole gare e che la capienza è di 800 spettatori, consiglio tutti gli interessati ad affrettarsi. La società sta facendo uno sforzo importante, abbiamo bisogno che la città ci sostenga: il riferimento va ai tifosi, ma anche alle istituzioni e agli sponsor. Lato marketing, ci sono tanti campi aperti. Primo sponsor? E’ tutto in discussione". "L’ufficialità dell’iscrizione per me non era in dubbio – aggiunge il direttore generale Ettore Saracca –: sapevo che avevamo lavorato bene. A livello marketing, ci sono tanti campi aperti, stiamo intrattenendo colloqui molto importanti con degli sponsor così come prosegue il lavoro con il Consorzio Pistoia Basket City e le istituzioni".

Maurizio Innocenti