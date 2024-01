La stagione delle due ruote

Terminate le feste, le squadre (soprattutto dilettanti e juniores) hanno iniziato il programma di preparazione alla stagione 2024 che si aprirà per gli élite e under 23, il 24 febbraio con la Firenze-Empoli e domenica 3 marzo per gli juniores, con il Trofeo Giuliano Baronti a Cerbaia di Lamporecchio. Tra le squadre juniores primo raduno per la Polisportiva Monsummanese, lungo le strade di casa ovvero quelle della Valdinievole. La prima giornata è stata utile per svolgere i test con il nuovo preparatore atletico Pino Toni, che a partire da questa stagione affiancherà i due direttori sportivi Lenzi e Gradassi nell’allenamento degli atleti. È stata la prima occasione anche per tutti e dieci gli atleti di condividere le fatiche e confrontarsi sulla prossima stagione, che per quattro di loro significherà debuttare in categoria. Niente è stato tralasciato e con la Pol. Monsummanese, nel corso dell’ultimo allenamento era presente anche il biomeccanico Giuseppe Giannecchini per verificare il corretto posizionamento sulle nuove bici Cipollini, già impostato nei giorni precedenti. "Sono stati dei giorni proficui – dice il team Manager Devis Zampino – nonostante il meteo non sia stato dalla nostra parte, siamo riusciti a svolgere tutti i i lavori che ci eravamo prefissati, senza trascurare la creazione del gruppo, che per noi è fondamentale".

Ancora in provincia di Pistoia l’annuale Convegno tecnico dei giudici di gara di ciclismo della Toscana. Dopo quello dello scorso anno svoltosi a Vignole di Quarrata, il prossimo previsto nella mattinata di domenica 21 gennaio si terrà presso la Sala Francini della Misericordia di Casalguidi che già in passato ha ospitato vari eventi in campo ciclistico. La Commissione Regionale dei Giudici presieduta dal grossetano Sergio Sbrilli e comprendente anche l’aretina Federica Occhini e il pistoiese Simone Lamanda stano predisponendo il programma dei lavori, con le varie relazioni tecniche che saranno illustrate dai gruppi di lavoro. Durante il convegno saranno portate a conoscenza anche le novità previste per la stagione 2024, oltre alla consegna di alcuni riconoscimenti da parte della Commissione.