La squadra di Sambugaro "Estra Pistoia intrigante"

Agosto non è ancora iniziato, eppure il Pistoia Basket ha già completato il roster per la prossima stagione in serie A. Un mercato davvero fulmineo, quello del direttore sportivo Marco Sambugaro, che abbiamo intervistato per fare il punto della situazione e scoprire quelle che sono le caratteristiche della nuova squadra.

Sambugaro, che mercato è stato quello di Estra Pistoia?

"Un mercato difficile perché abbiamo finito il 17 giugno e già durante i festeggiamenti per la promozione abbiamo iniziato a lavorare. Il primo pensiero è stato da chi ripartire, da quei ragazzi che avrebbero potuto darci una grossa mano anche in serie A. Una volta completato il pacchetto ci siamo rivolti al mercato straniero andando a cercare giocatori che avessero le caratteristiche che Nicola Brienza voleva, non perdendo di vista il budget che la società ci aveva messo a disposizione. Società a cui vanno i miei complimenti per il grande lavoro svolto".

Le trattative, visto i tempi con cui avete allestito la squadra, non sono state poi così complicate..

"Diciamo che come tutte le trattative hanno avuto dei momenti delicati, ma alla fine – per fortuna – sono state abbastanza snelle".

La riconferma di Jordon Varnado è stata quella più difficile?

"Varnado aveva tante richieste, ha scelto lui di difendere la serie A con Pistoia. E’ stata una scelta di orgoglio: parlando con lui mi ha detto che aveva conquistato la serie A con Pistoia, che stava benissimo qui e la città lo adorava e lui voleva difendere la promozione con questi colori insieme ai suoi compagni".

Il gruppo degli italiani lo conosciamo bene, ci descrive il reparto degli americani?

"Di Ogbeide ci è piaciuto il suo modo di interpretare il ruolo di 5, è uno che cerca sempre di attaccare il ferro con decisione, è un ottimo rollante. Per questo abbiamo pensato di mettergli accanto un play in grado di poter servire un lungo in movimento e Moore è il giocatore adatto a ricoprire questo ruolo, oltre ad essere un ottimo attaccante e molto bravo nell’uno contro uno. Willis è un giocatore molto interessante, bravo nel giocare il pick and roll, dotato di un buon tiro da fuori e nel portare la palla. Su Varnado, quest’anno l’idea è di schierarlo da 3 per dare maggiore fisicità negli esterni e secondo noi è un ruolo che può fare. Avendo un 5 di movimento abbiamo pensato di avere un 4 in grado di aprire il campo con il tiro da fuori e Hawkins è un tiratore oltre ad avere grandi potenzialità di crescita".

E alla fine che squadra è venuta fuori, secondo lei?

"Siamo una squadra giovane, tutta da scoprire, non pronta ma da plasmare giorno dopo giorno con grandi margini di crescita e con giocatori con una grande voglia di dimostrare a sé stessi e al pubblico. Trovo che sia un progetto intrigante, un gruppo da creare".

Maurizio Innocenti