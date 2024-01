La sponda neroverde. Baiano deve plasmare la nuova Aglianese

Prosegue senza sosta il rinnovamento dell’Aglianese. Le ultime novità in casa neroverde riguardano gli arrivi di tre calciatori in quota e le rescissioni contrattuali di altri due elementi. Ma andiamo con ordine. I nuovi volti rispondono ai nomi di Mohamed Sow, Fabrizio Fontana e Leonidas Stolikas. Il primo è un centrocampista guineiano classe 2006, il secondo un esterno scuola Sassuolo classe 2005, mentre Stolikas è un attaccante di origini australiane che proviene dal vivaio del Sudtirol. A salutare il gruppo sono stati invece il centrocampista Niccolò Marcellusi e l’attaccante Ardit Lika, autore di due reti nella prima parte di stagione. L’addio di Lika sancisce inoltre la totale rivoluzione nel reparto offensivo, completamente modificato rispetto alla costruzione di inizio stagione. Fuori Bocalon, Gabbianelli e il già menzionato attaccante albanese, dentro Della Pietra, Mascari (l’ultimo arrivato dal Trapani) e l’esperto Vanni. Sarà quindi curioso capire come Baiano intenderà modellare una squadra di fatto nuova in quasi tutti i reparti. I punti fermi dovrebbero essere gli ex arancioni Valentini e Silvestro, rispettivamente portiere e centrocampista, così come Remedi in mediana e Iacoponi e Viscomi nel pacchetto arretrato. Anche tra i giovani la fiducia andrà probabilmente ai "superstiti" Grilli, Maloku, entrambi 2004, e D’Ancona, classe 2005. A completare il pacchetto di under potrebbe esserci un difensore ed è proprio in quest’ottica che l’Aglianese si è mossa per provare a portare in neroverde Matteo Beconcini, recentemente svincolatosi dalla Pistoiese. Tra gli attaccanti Mascari ha un curriculum importante, così come lo stesso Vanni che però potrebbe avere un minutaggio ridotto anche alla luce delle 37 primavere da poco compiute. Ancora qualche ora e i primi dubbi saranno sciolti: domenica i neroverdi torneranno infatti in campo con la trasferta sul terreno del Borgo San Donnino.

Michele Flori