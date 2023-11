La situazione. Summit squadra-club: salutano. Marquez, Tanasa e Piscitella

La Pistoiese non si è allenata neppure nella giornata di ieri e visto che tre indizi fanno una prova è ormai palese che non siamo di fronte a delle scelte tecniche: l’allenamento defaticante o il lavoro in palestra sono giustificazioni che non reggono più, ma c’è qualcosa che non riguarda strettamente il campo. Prova ne è che ieri c’è stato un lungo confronto tra la squadra e la società. Una sorta di aut aut, per quello che si è potuto intendere: restate con noi, nel bene e nel male, oppure "arriverderci e grazie". Del resto lo stesso Maurizio De Simone lo aveva confermato: "Chi viene a Pistoia non può pensare di essere in un Eldorado senza dare nulla in cambio, ma deve dare il 120% e affrontare gli impegni nella maniera corretta. Chi non se la sente può tranquillamente andare via". De Simone ha proseguito affermando che "è in corso una valutazione a livello tecnico su chi ci rappresenterà". Per adesso, come reso noto dalla società, già tre big hanno manifestato l’intenzione di rescindere: "La proprietà ha illustrato ai tesserati il nuovo progetto sportivo, confermando gli accordi economici con i giocatori. I calciatori Andrei Tanasa, Facundo Marquez e Giammario Piscitella hanno manifestato la volontà di procedere alla risoluzione del contratto", fa sapere il club. Oggi la squadra dovrebbe tornare a allenarsi regolarmente. Con chi resterà, s’intende.