La sfida tra neopromosse. Pistoia ospita Cremona

La sfida tra Pistoia e Cremona mette di fronte due neopromosse che hanno disputato un ottimo girone d’andata al di là delle aspettative, tanto da arrivare a giocarsi un posto nelle Final Eight di Coppa Italia e, aspetto forse più importante, quello di raggiungere il cinquanta per cento di vittoria nella prima parte di stagione.

La partita di oggi al PalaCarrara (fischio d’inizio alle 18,15) racchiude tanti aspetti e mille motivazioni, con l’Estra Pistoia che arriva allo scontro dopo una buona settimana di lavoro. "È stata una buona settimana di allenamenti – spiega il tecnico Nicola Brienza –; abbiamo dovuto gestire Blakes che nella gara contro Treviso per aiutare Moore a non cadere ha compiuto un movimento innaturale con il ginocchio. Fortunatamente non è stato niente di grave ma questo ha condizionato il suo lavoro, e Blakes comunque sarà regolarmente in campo".

La fine del girone d’andata ha visto la crescita esponenziale dei biancorossi, come dimostrano i risultati e in modo particolare l’atteggiamento della squadra che, come si è visto anche contro Treviso, ha saputo trovare la propria identità e e personalità soprattutto nei momenti difficili. In quest’ottica, aver raccolto più vittorie in trasferta che in casa è un segno ben preciso.

"La squadra in questi primi quattro mesi è cresciuta molto – prosegue Brienza – sicuramente è aumentata la conoscenza tra me e i ragazzi e adesso abbiamo tutti le idee più chiare. Il miglioramento è stato evidente sia a livello individuale che di squadra e arrivare oggi a giocarci una partita per chiudere 8-7 la tabella delle vittorie è un ottimo segnale anche per Cremona che come noi è una neopromossa. All’inizio ci davano come quindicesima e sedicesima del ranking adesso siamo a giocarci un posto nelle Final Eight: significa aver fatto entrambe un buon lavoro. Stimo molto coach Cavina e il suo modo di allenare e di far lavorare le squadre. Il fatto di aver conquistato più vittorie fuori casa che in casa è particolare ma anche spiegabile senza tanti giri di parole. Per provare a vincere fuori casa è necessario avere una certa consistenza per giocarti la partita fino alla fine e noi l’abbiamo avuta ed in più abbiamo affrontato formazioni più alla nostra portata, in casa abbiamo affrontato squadre molto forti in un momento in cui non eravamo pronti".

Aspetti che fanno parte del processo di maturazione della squadra e che oggi l’Estra dovrà provare a tradurre sul parquet per prendersi due punti decisamente pesanti. "Noi e Cremona siamo due squadre accomunate dal grande lavoro svolto in palestra – afferma il tecnico biancorosso – in campo, invece, siamo agli antipodi sia dal punto difensivo che offensivo. Cremona è molto bene allenata, organizzata, costruita in funzione dell’idea tecnica del suo allenatore; noi siamo più estroversi e abbiamo un modo diverso di approcciare le partite. Per riuscire ad avere la meglio non dovremo consentirgli di avere buone letture, sporcare il loro timing, essere fisici e aggressivi per interrompere le trame offensive sfruttando ciò che loro potrebbero concederci. Diciamo che sarà una partita a scacchi in cui ognuna delle due squadre cercherà di prevalere sull’altra usando le proprie peculiarità". Maurizio Innocenti