La rievocazione. Il palio dei rioni di hockey sorride al Leon d’oro: battuto il Grifone in finale

Un Leone finalmente da medaglia d’oro. È stato il rione del Leon d’Oro ad aggiudicarsi il Palio dei Rioni di hockey, battendo 3-2 il Grifone nella finale disputata al campo Frascari di Pistoia. Al terzo posto il Drago, che ha avuto ragione, con il punteggio di 3-0, del Cervo Bianco. Grazie alla rete in extremis di Gabriele Menichini, il Leon d’Oro ha conquistato il palio, realizzato dalle pittrici Eleonora Domenicali e Giada Dalle Piagge. Il pubblico non è rimasto deluso dallo spettacolo offerto dai giocatori, che nonostante il caldo torrido non si sono risparmiati sul manto in sintetico. L’ultimo atto della competizione ha visto il Leon d’Oro passare due volte in vantaggio, ma essere raggiunto sul 2-2 da un Grifone tenace, mai domo. Premiato quale miglior giocatore Ryan Notararigo con la giovane Anna Frosini, del Rione del Drago, nelle vesti di miglior giocatrice. Marcatore principe il già citato Gabriele Menichini. "Un ringraziamento particolare va a Valentino Bruno, arbitro di tutti gli incontri del torneo – fanno sapere gli organizzatori –. Al termine delle gare, come di consueto nel mondo dell’hockey, abbracci e sorrisi fra i giocatori. Adesso una sosta meritata e poi a fine agosto gli atleti delle varie formazioni, prima squadra, femminile, giovanili e master si ritroveranno per affrontare una nuova stagione sportiva, che si prefigura densa di impegni e appassionante".

Gianluca Barni