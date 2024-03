La protagonista. Gabbrielleschi ha ancora una chance per qualificarsi all’Olimpiade di Parigi

Il giorno dopo le due medaglie, d’argento e di bronzo, conquistate a Riccione, ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili, schiude il cuore alla speranza e fa ritenere che sì, un’atleta volitiva tenace e vera come Giulia Gabbrielleschi merita, in prospettiva olimpica, una storia con un altro finale. Così, sebbene quello che avesse raccontato il suo mondo, quello natatorio, fosse una sentenza ineluttabile, niente partecipazione alle Olimpiadi, scopriamo, felici come bimbi davanti ai regali sotto l’albero di Natale, che per Parigi 2024, i giochi a cinque cerchi che dovrebbero restituire ai francesi la grandeur di un tempo, c’è ancora una possibilità: realizzare il tempo limite al Trofeo Settecolli a Roma, che si terrà dal 21 al 23 giugno. È Massimiliano Lombardi a confidarcela, asserendo. "Nonostante quello che si è andati dicendo, c’è ancora una prova per poter qualificarsi ai Giochi Olimpici, al sogno di una vita di qualsiasi sportivo. Nella Capitale. E allora, sotto con il lavoro, come sempre ancor più di sempre. Questi Assoluti hanno lasciato una buona immagine di noi e tante sensazioni positive in ottica futura, ma sono stati affrontati con la consapevolezza di non essere nelle migliori condizioni atletiche. Non sarebbe stato possibile dopo un Mondiale tirato come quello di Doha e una bella gara quale gli 800 metri stile libero".

E Gabbrielleschi che cosa ne pensa, lei che sta inseguendo da anni il sogno di un’intera esistenza sportiva? Il suo commento è laconico: poche parole, ma attenzione, importanti, da pesare. "Sono contenta di essere tornata a casa con due medaglie – ci ha fatto sapere, convinta –, che sono comunque due bei piazzamenti a livello italiano assoluto. Ora pensiamo soltanto ad allenarci e a cercare di fare un bel tempo nei 1500 metri", dove, sarà bene rammentarlo, ha un personale di 16’10“, datato 2019, e deve scendere a 16’09“ gareggiando con la fiorentina Ginevra Taddeucci, argento nei 1500m agli Assoluti e fermatasi a 16’11“.

Gianluca Barni