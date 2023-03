La prevendita di Pistoiese-Lentigione

Prevendita in corso per la sfida tra Pistoiese e Lentigione, in programma allo stadio Melani domenica alle 15. Questi i punti vendita Etes nella provincia di Pistoia: bar Il Corallo e tabaccheria Pieri. Questi gli orari della biglietteria dello stadio: oggi dalle 16 alle 18 (presso lo store dello stadio), domani dalle 16 alle 18 (presso lo store dello stadio), domenica dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15:45 (presso il botteghino della Gradinata). I biglietti torneranno ad essere nominativi (necessario documento d’identità per l’ingresso), dunque i tifosi sono invitati a usufruire della prevendita per evitare code al botteghino il giorno della gara. Si ricorda inoltre che la vendita è abilitata anche online sul sito www.etes.it. In caso di riapertura della curva Nord (il verdetto è atteso per oggi) i detentori dell’abbonamento per la tribuna orange potranno decidere se accomodarsi nel nuovo settore. Mentre coloro che hanno già acquistato il biglietto singolo per il settore Orange, non potranno cambiare destinazione. In caso di riapertura, sarà contestualmente avviata anche la vendita dei biglietti di curva.