La Pistoiese vola: espugnato Forlì

FORLI’

2

PISTOIESE

3

FORLI (4-1-4-1): De Gori; Fornari (Negrin 34’st), Maini, Ronchi, Rrapaj; Pari (Biancheri 17’st); Nardella (Farneti 17’st), Piva, Scalini, Varriale (Fusco 40’st); Caprioni. A disp. Ravaioli, Eleonori, Guerra, Ballardini Elia, Morri. All. Graffiedi.

PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Vassallo, Davì, Viscomi, Arcuri; Mehic, Caponi, Sighinolfi (Florentine 40’st); Andreoli; Barzotti (Biagioni 31’st), Di Biase (Martin Gomez 40’st). A disp. Urbietis, Basani, Macrì, Boccardi, Evangelista, Ennasry. All. Consonni.

Marcatori: Varriale (16’pt); Barzotti (17’pt); Di Biase (30’pt); Piva (2’st); Andreoli (22’st)

Arbitro: Colaninno di Nola.

La Pistoiese passa anche a Forlì al termine di una sfida pirotecnica e con il pareggio della Giana Erminio contro la Bagnolese riporta il distacco dalla vetta a sole due lunghezze. Una vittoria, quindi, che definire importante è dire poco, sia per la classifica e sia perché evidenzia ancora una volta come la Pistoiese sia la squadra più in forma del girone in questo momento. Quattro le vittorie consecutive degli arancioni, ancora nove le partite a disposizione per centrare un sorpasso che poche settimane fa sembrava lontanissimo e che adesso è lì, a portata di mano. A patto di continuare così, s’intende.

Pronti via e le due squadre iniziano subito a darsi battaglia. Dopo le prime scaramucce in cui Forlì e Pistoiese saggiano la tenuta l’uno dell’altra al 15’ arriva il primo episodio. Nardella si incunea in area e viene stretto tra Caponi e Arcuri che provano a fermarlo, ma in modo irregolare e l’arbitro senza esitazioni fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va Varriale che spiazza Valentini. Il tempo di riprendere il gioco e la Pistoiese trova il pareggio con Barzotti che sfrutta uno splendido assist di Di Biase che mette il compagno davanti al portiere e l’attaccante arancione ringrazia e con un tocco sotto batte l’estremo difensore. Tutto da rifare per entrambe anche se la sensazione è che la Pistoiese abbia qualcosa in più. Sensazione confermata al 30’ quando Di Biase sfrutta una ribattuta del portiere De Gori, dopo un retropassaggio sbagliato da un difensore del Forlì, trovandosi la porta spalancata e con il pallone solo da spingere in rete. Un uno-due che scuote il Forlì che si riversa in avanti e al 41’ è ancora Nardella che ha l’occasione buona per pareggiare, ma il tiro si stampa sul palo salvando la Pistoiese.

Doccia fredda per gli arancioni che dopo due minuti dall’inizio della ripresa subiscono il pareggio del Forlì grazie ad un destro teso dal limite dell’area di Piva. Tuttavia la Pistoiese ammortizza bene il colpo e riprende a tessere la sua trama e al 22’ raccoglie i frutti: cross di Barzotti e Andreoli si fa trovare al posto giusto e di testa batte per la terza volta De Gori. Gli arancioni questa volta fanno buona guardia e soprattutto non commettono nessun errore di distrazione. La Pistoiese alza un muro invalicabile davanti a Valentini lasciando agli avversari solo conclusioni da fuori area. Il Forlì tenta il tutto per tutto attaccando a testa bassa, ma non c’è niente da fare, il fortino arancione è inespugnabile.

Maurizio Innocenti