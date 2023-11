La Pistoiese vola Con i suoi giovani

Marios Chrysovergis e Francesco Nardella: quando la classe 2004 va in Paradiso. Sono loro i gol che hanno sbrigato la pratica-Borgo San Donnino (pratica, detto per inciso, che è diventata tale soltanto per l’espulsione di De Luca al quarto d’ora del primo tempo). Marios il greco, nato il 14 gennaio 2004, cresciuto nelle giovanili del Paok Salonicco, un’esperienza alle spalle nel campionato di serie D italiano con la Vastese; 2 gol consecutivi, tra derby col Prato e Borgo San Donnino appunto, in 12 presenze. Francesco il pugliese, venuto alla luce l’8 luglio 2004, originario di San Severo in provincia di Foggia, ala destra, attaccante e trequartista ex Forlì, ma con già svariate tappe nella pur breve carriera, una rete in 8 partite disputate nell’attuale torneo di D. Due ragazzi con la testa sulle spalle. Marios si fa scivolare via la messe di complimenti ricevuti per il centro col Borgo San Donnino: un gol da antologia, tanto bello quanto prezioso. "Siamo andati tutti bene – fa professione di modestia, distribuendo i meriti al gruppo –, era importante dare continuità al risultato infrasettimanale ottenuto a Prato. Dedico il gol alla mia famiglia, ai compagni di squadra, al mister che ha sempre puntato su di me. Il gol col Borgo San Donnino è bello, ma quello di Prato pesava di più: è stato realizzato in un derby".

Francesco Nardella festeggia il primo sigillo in arancione, arrivato nella gara nella quale ha agito da trequartista. "È il ruolo che preferisco: giostrare dietro le punte, come contro i parmensi. Gol di tacco? Francamente non lo so, so solo che ho deviato il pallone in porta col piede destro, poi non mi sono reso conto se l’ho presa in modo o nell’altro. È la prima rete in arancione ed è un gol importante, che merita una dedica particolare: lo dedico a mio padre e a mia madre che stanno facendo tanti sacrifici per me, per la mia carriera". La Pistoiese di queste settimane è simile alla pubblicità storica del Caffè Lavazza, quella di Nino Manfredi per intenderci: parafrasandola, "più la mandi giù e più si tira su". "È nelle difficoltà che si vedono gli uomini – asserisce, perentorio, Nardella –: gli uomini veri. Ci siamo uniti tutti assieme per dare il massimo per questa maglia". E i primi risultati si sono visti: tre incontri, tre successi, nove punti. Sotto con il Fanfulla, allora: domenica prossima, dalle 14.30 al "Melani", occorre calare il poker. Con l’aiuto di un bel pubblico, sarebbe più semplice.

Gianluca Barni