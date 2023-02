La Pistoiese trionfa, show di talento e forza

PISTOIESE: (4-3-1-2): Valentini; Vassallo (Biagioni 23’st), Davì, Viscomi, Arcuri (Basani 45’st); Mehic, Caponi, Andreoli (Martin Gomez 40’st); Sighinolfi; Barzotti (Florentine 45’st), Di Biase (Macrì 23’st). A disp. Gambassi, Martic, Evangelista, Ennasry. All. Consonni.

CARPI: (4-2-3-1): Ferretti; Sabatini, Boccaccini, Dominici (Laamane 35’st), Calanca; Yabre, Bouhali (Ranelli 12’st); Casucci (Laurenti 1’st), Olivieri, Cicarevic (Mollicone 18’st); Stanco (Catelli 12’st). A disp. Kivila, Varoli, Cestaro, Boadi. All. Contini.

Arbitro: Bortolussi di Nichelino.

Marcatori: Casucci (34’pt); Mehic (37’pt, 45’pt); Barzotti (39’pt); Andreoli (10’st).

PISTOIA – Una vittoria di forza e di talento per la Pistoiese che ha dimostrato una netta superiorità strapazzando il Carpi per 4-1. E adesso gli arancioni si trovano ad un solo punto dalla Giana Erminio. La partita inizia con una sfuriata iniziale da parte della Pistoiese condita da un paio di azioni pregevoli, poi si blocca. Pistoiese e Carpi provano a prendere in mano la gara, ma senza riuscirci. Le difese reggono così come il centrocampo mentre in avanti ci sono pochi sbocchi. Si va avanti a continui tentativi di assalti che però non sortiscono gli effetti voluti. La partita si sblocca proprio in occasione di uno dei tanti tentativi quando al 34’ Casucci, su cross di Bouhali, si fa trovare pronto all’appuntamento e indirizza sul palo più lontano dove Valentini non può arrivare. Passano una manciata di minuti e la Pistoiese pareggia con Mehic che di testa devia quel tanto che basta per mettere fuori causa il portiere avversario un crossa dalla destra di Viscomi. Pistoiese che 2 minuti dopo trova il gol del vantaggio con Barzotti che sfrutta una indecisione piuttosto clamorosa di Ferretti che si lascia scappare la palla dalle mani e per l’attaccante arancione diventa un gioco da ragazzi depositare la palle in rete. La partita sembra aver trovato un padrone visto che la Pistoiese proprio allo scadere del primo tempo sul angolo di Caponi, Mehic sempre di testa realizza il terzo gol facendo segnare la prima doppietta stagionale. Il Carpi prova a reagire com’è normale che sia, ma la sensazione è che sia più una botta d’orgoglio che altro. Sensazione confermata dopo 10 minuti quando Andreoli segna il quarto gol al secondo tentativo dopo che il primo era stato ribattuto da un difensore del Carpi, ma fortunatamente il pallone torna sui piedi del centrocampista arancione che non sbaglia la seconda opportunità. La Pistoiese domina in lungo e largo, il Carpi prova a buttarsi in avanti, ma senza produrre risultati degni di nota e, allora, gli arancioni possono passare all’incasso.

Maurizio Innocenti