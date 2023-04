La Pistoiese oggi si gioca il tutto per tutto

di Maurizio Innocenti

Una sfida importante se non decisiva quella di oggi contro lo Scandicci (ore 15). Gli arancioni si giocano una bella fetta di possibilità per continuare a sperare in un riaggancio in classifica alla Giana. È inutile sottolineare che la Pistoiese ha solo la vittoria come unico risultato.

"Sia per noi che per loro è una partita fondamentale – afferma Luigi Consonni – loro vengono da una vittoria importante contro il Mezzolara, noi invece veniamo da due risultati diciamo negativi e dobbiamo riprenderci assolutamente se vogliamo sperare ancora anche se adesso non dipende solo da noi. Dobbiamo fare la partita della vita come ci è successo spesso quest’anno in tanti periodi della stagione e sappiamo che non possiamo più sbagliare perché poi anche la matematica a quel punto ci condannerà". La Pistoiese potrà contare sul rientro di Barzotti se non tra gli undici titolari almeno tra quelli disponibili. "Barzotti ha recuperato – spiega Consonni – non potrà partire dall’inizio ma negli ultimi due giorni ha avuto un miglioramento importante per cui potrà essere un’arma a disposizione anche perché manca poco e bisogna rischiare".

Una partita non facile perché anche lo Scandicci è una squadra ostica da affrontare e sa di non poter sbagliare. "Lo Scandicci è una squadra che prova a giocare – dice il tecnico arancione – a venire a prenderti alto quindi mi aspetto una partita di questo tipo dove noi a livello agonistico, caratteriale dobbiamo essere pronti perché magari di solito che gioca per non retrocedere ha qualche difetto a livello tecnico e per questo deve mettere qualcosa in più a livello caratteriale. Lo Scandicci ha uno o due giocatori di qualità e quindi dovremo stare attenti, ma al di là di tutto dobbiamo fare la partita perché dobbiamo vincere. Ho detto ai ragazzi che fino a quando la matematica non ci condannerà al secondo posto dobbiamo provarci. La delusione c’è ed è tanta, sicuramente la partita di domenica rivendendola, l’ho vista due volte, ho avuto la sensazione che abbiamo fatto una buona partita fino agli ultimi 20, 25 metri dove poi ci è mancata la qualità, abbiamo fatto scelte sbagliate e questo alla fine fa la differenza nel calcio".

Consonni vuole sgombrare il campo da qualsiasi dubbio legato ad una condizione fisica non ottimale della squadra. "La squadra sta bene a livello fisico – afferma Consonni – è ovvio che quando devi vincere per forza ti sale un po’ l’ansia e magari corri anche di più, ma a vuoto perché vuoi cercare di dare una mano, di dimostrare, si si sfilaccia come squadra, non sei più compatto e solido e questa è sempre stata la nostra forza e sembra che sia una questione fisica, ma i ragazzi stanno bene".