La Pistoiese lotta fino all’ultimo ma invano Play off amari: il Corticella espugna il Melani

PISTOIESE

1

CORTICELLA

2

PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Arcuri, Davì, Biagioni, Vassallo; Mehic, Caponi (Ennasry 31’st), Andreoli (Boccardi 18’st) ; Sighinolfi (Florentine 18’st); Barzotti (Barbuti 35’st), Di Biase (Martic 22’st). A disp: Urbietis, Basani, Benacquista, Avdillari. All. Falasca.

CORTICELLA (4-3-3): Bruzzi; Mambelli (Tcheuna 43’st), Cudini, Chmangui, Ercolani; Menarini, Campagna (Sadek 20’st), Marchetti (Salvatori 41’st); Oubkent, Trombetta (Leonardi 30’st), Farinelli (Larhrib 23’st). A disp: Cinelli, Bonetti, Leonardi, Casazza, Bonfiglioli. All. Miramari.

Marcatori: Menarini (10’st); Trombetta (12’st); Boccardi (37’st).

Arbitro: Vailati di Crema.

La Pistoiese si sveglia troppo tardi e nonostante lo sforzo e con un uomo in meno è costretta ad abbandonare i play off. Vince il Corticella e lo fa con merito al termine di una partita giocata meglio, con più idee e con maggiore determinazione. Pistoiese e Corticella non mettono tempo in mezzo e iniziano subito forte. La prima vera occasione è di marca arancione all’11’con Di Biase, bravo a sfruttare un cross dalla sinistra di Arcuri, che di testa sfiora il palo. Il Corticella scampato il pericolo alza il baricentro e si riversa in avanti ma non riesce a sfondare il muro difensivo della Pistoiese che non sembra mostra crepe anche se al 30’ rischia di capitolare quando Campagna servito alla perfezione da Marchetti non trova l’impatto giusto con il pallone a due passi da Valentini. Non c’è tempo per respirare, passano 4’ ed è ancora la Pistoiese ad avere la palla buona per passare in vantaggio. Lancio di Sighinolfi per Di Biase che si presenta a tu per tu con Bruzzi, prova a saltarlo ma il portiere riesce a neutralizzarlo, pallone che torna sui piedi di Di Biase che controlla e calcia dalla sinistra e solo per poco non inquadra la porta. Il Corticella non sta a guarda e al 42’ Menarini con un gran destro da fuori area impegna Valentini che alza sopra la traversa. Un minuto dopo è Chmangui ad avere la palla giusta ma il suo colpo di testa si stampa sulla traversa.

La ripresa inizia nel segno del Corticella all’8’ confeziona una buona occasione per passare in vantaggio con Farinelli che trova il varco giusto sulla sinistra e appena dentro l’area lascia partire un destro che Valentini riesce a mandare in angolo. E’ il preludio al gol che arriva al 10’ con Menarini bravo a risolvere una mischia in area e battere Valentini con tiro preciso. Passano 2’ e il Corticella raddoppia con Trombetta che sfrutta alla perfezione un angolo e, saltando più in alto di tutti, di testa mette alla spalle di Valentini. Pistoiese in bambola e dal 20’ con un uomo in meno per l’espulsione di Davì per doppia ammonizione. Quando sembrava che la partita fosse ormai indirizzata arriva il colpo della Pistoiese che con Boccardi al 37’ accorcia le distanze con un destro preciso che non lascia scampo a Bruzzi. La Pistoiese ci prova fino alla fine, ma il pareggio non arriva ed è il Corticella ad andare avanti.

Maurizio Innocenti