La Pistoiese incerottata rimedia un punticino. Il Sant’Angelo scardina il fortino nel finale

PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Pertica, Salto, Beconcini (31’st Florentine), Crysovergis; Caponi, Costa; Di Mino (26’st Goffredi), Macrì (26’st Diodato), Nardella (37’st Fiaschi); Trotta (19’st La Monica). A disp: Ricco, Diallo, Donnarumma, Gallitelli, Florentine. All. Consonni.

SANT’ANGELO (4-4-2): Nucci; Ortolan, Confalonieri (30’st Iaquinta), Uggè, Bernini; Rende (26’st Grandinetti), Gomez (19’st Mariani), De Angelis, Mecca; Gobbi, Lanzi (30’st Malanga). A disp: Maccherini, Montani, Cattaneo, Volontè, Prandini. All. Palo.

Arbitro: Petraglione di Termoli.

Reti: 3’pt Trotta, 32’st Mariani.

Finisce 1-1 la sfida interna valida per la 15ª giornata del girone D tra Pistoiese e Sant’Angelo. Un pareggio tutto sommato giusto per ciò che si è visto in campo. La Pistoiese, una volta passata in vantaggio dopo pochi minuti dall’inizio, si è limitata a controllare la partita e nella prima frazione non ha corso grossi pericoli.

Nella ripresa il Sant’Angelo ha preso in mano la partita, con gli arancioni rintanati nella propria metà campo a difendere il vantaggio senza mai rendersi pericolosi. Alla fine gli avversari hanno trovato il pareggio, meritato, che ha chiuso la gara. La Pistoiese in novanta minuti di fatto non ha mai tirato in porta, troppo poco per pensare di vincere.

Pronti via e la Pistoiese passa subito in vantaggio. Al 3’ Di Mino viene atterrato in area, per l’arbitro non ci sono dubbi e indica il dischetto del rigore. Sulla palla va Trotta che spiazza il portiere e porta in vantaggio gli arancioni. Al 18’ la Pistoiese reclama un altro rigore per un evidente fallo di mano di Ortolan che devia in angolo un cross dalla destra ma né l’arbitro, né l’assistente si avvedono del tocco. Il Sant’Angelo si scuote e prova a rendersi pericoloso dalle parti di Valentini ma la difesa arancione fa buona guardia e senza colpo ferire non corre nessun pericolo. La Pistoiese tiene in controllo la gara e sfrutta le ripartenze grazie alla velocità dei sui esterni che creano qualche grattacapo alla difesa avversaria.

Al rientro dagli spogliatoi il Sant’Angelo alza il baricentro alla ricerca del pareggio mentre la Pistoiese si chiude troppo lasciando l’iniziativa agli avversari che al 28’ hanno una ghiotta occasione con Lanzi che, dopo un tiro deviato dalla difesa arancione, si ritrova sui piedi la palla giusta ma Valentini compie il miracolo. Il pareggio arriva qualche minuto dopo quando Mariani appena entrato trova il varco giusto in area e scarica un destro che si infila alla destra di Valentini.

Maurizio Innocenti