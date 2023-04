La Pistoiese frena ancora: adesso si fa dura

PISTOIESE

0

SAMMAURESE

0

PISTOIESE (4-3-1-2): Valentini; Biagioni (Vassallo 14’st), Davì Viscomi, Arcuri; Sighinolfi (Barbuti 25’st), Caponi, Mehic (Ennasry 40’st); Boccardi (Andreoli 14’st); Di Biase (Florentine 31’st), Macrì. A disp. Urbietis, Basani, Martic, Avdillari, Ennasry. All. Consonni.

SAMMAURESE (4-3-3): Piretto; Masini, Benedetti, Maggioli, Bolognesi; Scarponi (Maltoni 34’st), Casadio, Haruna; Berardi (Cremonini 24’pt), Merlonghi, Grassi (Barbatosta 21’st). A disp: Zavatti, Manfroni, Grbic, Sami, Vallocchia, Di Novella. All. Martini.

Arbitro: Silvestri di Roma 1.

Un pareggio che complica non poco il cammino della Pistoiese che adesso, con la contemporanea vittoria della Giana Erminio sul campo del Fanfulla, scivola a quattro punti di distanza dalla vetta. Che a tre giornate dalla fine sono tanti. Gli arancioni hanno dilapidato cinque punti nell’arco di due gare, vanificando buona parte dell’incredibile rimonta che li aveva riportati in testa. Certo, ancora non tutto è perduto, ma le sorti non dipendono più soltanto dalla banda Consonni.

Un risultato tutto sommato giusto perché se è vero che gli arancioni hanno avuto in mano il gioco è altrettanto vero che non sono mai stati pericolosi sotto porta. Un avvio di partita bloccato dove i primi quindici minuti sono stati di studio, poi la Pistoiese ha iniziato ad alzare il ritmo e il motore ha iniziato a girare a livelli alti. Arancioni che fanno la partita alla ricerca del gol e avversari che agiscono di rimessa rendendosi pericolosi dalle parti di Valentini. Diciamo pure che in un paio di azioni di contropiede è stata brava la retroguardia arancione a sventare la minaccia. Di contro la Pistoiese spinge e parecchio e al 36’ ha l’occasione giusta per passare in vantaggio. Slalom di Macrì che si porta a spasso la difesa avversaria e palla che arriva ad Arcuri che da ottima posizione sbaglia completamente la conclusione. I primi quarantacinque minuti sono tutti qui. La ripresa inizia con la Pistoiese che si riversa subito in avanti alzando l’intensità, ma la difesa della Sammaurese tiene bene e non concede spazi.

Consonni prova a dare più energia alla squadra mandando in campo Andreoli per Boccardi, Vassallo per Biagioni e Barbuti per Sighinolfi. Una Pistoiese più di spinta e con un maggiore peso offensivo per provare a trovare un gol che varrebbe oro. Gli arancioni in effetti attaccano a pieno organico, ma non riescono a sfondare, tanto possesso palla, ma tiri in porta nemmeno l’ombra. E’ la Sammaurese ad avere l’occasione migliore della partita al 41’ quando in una tipica azione di contropiede la difesa della Pistoiese si fa trovare impreparata e prima Viscomi si immola su Maltoni e sulla ribattuta è la volta di Davì a salvare la porta sul tiro di Barbatosta. La Pistoiese prova gli ultimi assalti alla porta della Sammaurese, ma i frutti sperati non arrivano.

Maurizio Innocenti