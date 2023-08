La Pistoiese batte pure l’Angelana Chiuso col sorriso il ritiro in Umbria

La Pistoiese s’impone 2-1 in rimonta sull’Angelana, rivale d’Eccellenza, allo stadio Migaghelli del paese umbro di Santa Maria degli Angeli. Vuoi per il caldo vuoi per i carichi di lavoro, gli arancioni hanno dovuto faticare per avere ragione di un’Angelana sbarazzina, determinata a fare bella figura contro la nobile decaduta. Stavolta il tecnico Luigi Consonni utilizza il 4-3-3, con Diodato elemento assai mobile, che spesso va sulle tracce di Gabrielli e quindi a formare il 4-2-3-1 che tanto piace all’allenatore. Nonostante elementi di spessore ed esperienza (la passata stagione Tanasa ha disputato 27 gare in C a Rimini, Facundo Marquez fatto sfracelli col Sestri Levante dei record), i nostri trovano pane per i loro denti contro un’Angelana per nulla rinunciataria, brava anche in fase di non possesso e rapida a ripartire quando se ne presenta l’opportunità. Tolta una conclusione dal limite di Marquez, disinnescata in corner da Battistelli dopo 2’, per una ventina di minuti non si segnalano occasioni da rete. Al 21’ è Cudini, imbeccato dalla bandierina da Diodato, a chiamare ancora Battistelli alla deviazione in tuffo in calcio d’angolo. Al 25’ sono i giallorossi a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Bolletta su invito dalla sinistra di Ventanni.

Sono i padroni di casa a passare in vantaggio alla mezz’ora: Ventanni innesca Luparini sulla sinistra, quest’ultimo trova Ravanelli che sulla destra, di gran carriera, colpisce col destro, beneficiando anche di una deviazione amica che mette fuori causa Valentini. Il gol accende ulteriormente una sfida che la Pistoiese non ci sta a perdere: due minuti più tardi Diodato impegna da fuori area Battistelli, poi "graziato" sulla respinta corta dalla conclusione fuori misura di Marquez. Ma al 39’ è ancora l’Angelana ad andare vicina al gol con Luparini. A un minuto dal riposo il gol del pari: Diodato si procura un rigore rientrando sul mancino e dal dischetto Marquez chiama Battistelli a una gran risposta con la gamba di richiamo. L’attaccante argentino è però fortunato nel ritrovarsi la palla sulla testa ed è lesto a spingerla in rete, anticipando compagni e avversari.

Nella ripresa il raddoppio arancione con una botta dal limite di Tanasa. Concretizzato il sorpasso, gli uomini di Consonni hanno gestito il risultato, evitando grossi pericoli nell’ultima mezz’ora: così in Umbria fanno quattro vittorie su quattro. "C’è da lavorare. Ci sono più di tre settimane prima di cominciare a giocare le partite che contano. Ci siamo allenati bene, magari qualcosa ancora dovremo fare, ma le idee le abbiamo e pure chiare. Abbiamo chiuso con un test probante e questo mi basta", queste le parole di Consonni a fine gara, prima di ripartire alla volta di Pistoia. Da segnalare ancora una volta l’assenza di capitan Caponi: la frattura con il club sembra lontana dall’essere sanata.

Gianluca Barni