La partita CASALINGA. Larcianese, la vittoria in tasca. Non c’è spazio per gli avversari

LARCIANESE

2

PIEVE A FOSCIANA

0

LARCIANESE: Pinochi, Porciani, Monti (77 Sheta), Pini (63 Marianelli), Foresta, Fusco, Iannello (82 Bruchi), Sarti, Ndiaye, Ortega (70 Errachid), Biagioni (82 Lenti). All. Maurizio Cerasa.

PIEVE A FOSCIANA: Regoli, Petrazzini (46 Pieroni), Cavani (46 Giunta), Orsetti, Turri, Matteoni, Bonini (86 Lombardi), Ghiloni, Balducci, Bertellotti (86 Turri), Valdrighi (46 Telloli).

All. Federico Cecchi.

Arbitro: Magherini della sezione di Prato.

Marcatori: Pini (9’), Matteoni (aut. 35’).

Grazie ad uno straordinario primo tempo la Larcianese supera senza particolari problemi la formazione del Pieve e Fosciana. I padroni di casa si sono mostrati più forti degli avversari ed il risultato poteva essere più ampio nel punteggio. Nella ripresa la quadra viola ha sfiorato più volte la terza rete. Dopo appena nove minuti di gioco la partita è stata sbloccata da un bel tiro di Pini, la cui conclusine supera l’incolpevole portiere ospite Regoli. Il raddoppio è arrivato al 35, su autorete. Il difensore del Pieve a Fosciana, in modo sfortunato, ha deviato nella propria porta, una conclusione di Biagioni. Partita praticamente chiusa nel risultato. Nel secondo tempo la Larcianese, in vantaggio di due reti, ha controllato bene la reazione degli avversari alla ricerca della rete che avrebbe riaperto la partita. Solo nei minuti finali si registra un ottimo intervento del portiere della Larcianese Pinochi, che interviene, deviando la sfera fuori dall’era di rigore. La Larcianese conquista tre punti importanti, che le permettono di allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, Sono ampiamente meritati per il gioco espresso e le occasioni da rete create. Troppo poco il gioco del Pieve a Fosciana che non hai dato veramente l’impressione di rendersi pericolosa. Per quanto riguarda la prova dei singoli nella Larcianese sono da elogiare Porciani, Biagioni e Sarti. Tra gli ospiti buona la prestazione di Ghiloni e Turri.

Massimo Mancini