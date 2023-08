La nuova Aglianese in scena quest’oggi contro la Carrarese

Prosegue la preparazione della nuova Aglianese

in vista dell’avvio del campionato di serie D.

Un avvio peraltro posticipato di una settimana, come noto:

un fatto che avrà senza dubbio fatto piacere alla società e soprattutto al tecnico Ivan Maraia, che avrà qualche giorno in più per amalgamare un gruppo completamente nuovo (confermato il solo Perugi) che si è formato con un fisiologico ritardo (legato al cambio di proprietà) rispetto alle dirette concorrenti per la promozione in serie C. Quest’oggi i neroverdi sono attesi dal primo test del precampionato: alle ore 16 saranno di scena a Carrara, allo stadio dei Marmi, per un cosiddetto ’allenamento congiunto’ contro la Carrarese. Il 23 altro impegno ad Arezzo, contro la compagine dell’ex tecnico arancione Paolo Indiani. Due banchi di prova di assoluto livello, con in mezzo

altri test in corso di definizione da parte

dello staff tecnico

e organizzativo.