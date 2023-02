La Gtg stasera in trasferta contro Chiusi "Una sfida tra ex, dovremo dare il massimo"

Una partita del tutto particolare quella tra Chiusi e Pistoia (Estra Forum oggi ore 18) visto gli intrecci di ex biancorossi a partire dal coach Giovanni Bassi, al secondo assistente Luca Civinini al direttore sportivo Giulio Iozzelli. Tutti passati da Pistoia e tutti lasciando grandissimi ricordi. "In effetti è una partita particolare – afferma coach Nicola Brienza (nella foto) – un derby toscano dove non c’è rivalità tra le società e le tifoserie, ma la presenza di ex pistoiesi dà a questa partita una connotazione tutta sua. Com’è normale che sia gli ex proveranno a fa fare qualcosa in più proprio in virtù della loro appartenenza e questo, oltre ad altre motivazioni, fa di questa partita una sfida difficile. Chiusi in questo momento è come un animale ferito avendo perso le ultime tre partite che erano alla loro portata e questo può averli scossi e non c’è cosa peggiore che giocare contro una squadra che non ha niente da perdere e che vorrà provare a fare un colpo per un pronto rilancio".

Tutto vero, ci mancherebbe, ma anche Chiusi avrà non pochi grattacapi ad affrontare la capolista e soprattutto una squadra che in questo momento sta viaggiando a mille oltre al fatto che a Pistoia manca una vittoria per avere la matematica certezza di chiudere tra le prime tre del girone. "Se ragioniamo in termini di importanza – spiega Brienza – la gara con Cento per noi è fondamentale, però noi dobbiamo pensare che ogni partita è quella più importante perché per fare buone prestazioni dobbiamo essere sempre al top senza mai avere cali. A questo va aggiunto che con una vittoria saremmo matematicamente certi di essere tra le prime tre senza aspettare l’esito delle altre sfide. L’aspetto più importante, però, è che noi vogliamo vincerle tutte, vorrei arrivare primo nel gironcino perché questa è la nostra idea e perché ce lo meritiamo visto il percorso che abbiamo fatto".

Chiusi, come ha detto Brienza, è un animale ferito in più ogni squadra quando affronta Pistoia sa che deve metterci qualcosa in più e questo può rendere ancora più difficoltoso giocare ed esprimere la propria pallacanestro perché gli avversari si adeguano, le difese sono più dure e le motivazioni aumentano. "Quando giochi con squadre blasonate com’è successo contro Udine – dice Brienza – l’attenzione aumenta, ma va anche detto che magari Chiusi sarà consapevole dell’importanza di affrontarci, ma al tempo stesso può vivere la partita con meno pressione e più libera mentalmente. Noi sappiamo che tutti gli avversari ci riservano un’attenzione particolare e noi dobbiamo essere pronti a rispondere dando il massimo".

Maurizio Innocenti