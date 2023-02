La Gtg prova a domare Chiusi, ma poi cede

CHIUSI

79

PISTOIA

62

UMANA CHIUSI: Medford 16, Bolpin 20, Raucci 5, Utomi 22, Bozzetto 2, Donzelli, Possamai 12, Raffaelli 2, Porfilio n.e. Braccagni n.e. Candotto n.e. All. Bassi.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 2, Copeland 18, Wheatle 8, Varnado 25, Magro 7, Della Rosa, Benetti 2, Pollone, Allinei n.e. Metsla n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

Parziali: 24-12; 45-34; 61-51.

Arbitri: Ursi, Marzulli, Lupelli.

Note: tiri da due Chiusi 2036, Pistoia 1131. Tiri da tre Chiusi 1025, Pistoia 823. Tiri liberi Chiusi 911, Pistoia 1622.

Pistoia non è mai riuscita ad entrare mentalmente nella partita, o meglio, è entrata ed uscita a più riprese, ma quando si è trattato di ribaltare il match, di fare la cosa giusta, di piazzare il colpo vincente, i biancorossi non ci sono riusciti. Chiusi è stata più pronta, più attenta e con una grande aggressività a tutto campo ha trovato la chiave giusta per mettere in difficoltà Pistoia e vincere meritatamente la partita. Un primo quarto da incubo per Pistoia. Approccio decisamente soft, difesa che non tiene, palle perse a ripetizione, attacco spuntato. Chiusi, è vero, mette tanta pressione a tutto campo, ma è altrettanto vero che Pistoia va subito in crisi. Risultato: 24-12 il parziale del primo periodo.

Nel secondo quarto i biancorossi iniziano con un altro piglio e non appena alzano un po’ l’intensità in difesa inizia la rimonta. I biancorossi ricuciono lo strappo fino al meno 4 (31-27) e quando sembra che le cose siano andate a posto ecco che la Giorgio Tesi si smarrisce di nuovo. Ritornano i fantasmi del primo quarto, dietro Pistoia torna a non difendere, il pallone non gira e tornano pure le palle perse e in attacco di nuovo errori banali in fase di conclusione. Morale: 45-34 per Chiusi e per Pistoia è tutto da rifare. E Pistoia a dire il vero ci mette poco a rimettere in sesto le cose, tre minuti per l’esattezza tanti sono serviti ai biancorossi per piazzare un parziale di 10-0 ad inizio terzo quarto per rientrare a meno 1 (45-44).

Partita svoltata? Macché, i biancorossi di nuovo spengono la luce e commettendo i soliti errori di attenzione e lucidità. Chiusi ringrazia per il pericolo scampato e riprende la sua strada. La Giorgio Tesi riattacca la spina e di nuovo ha la possibilità di rovesciare il match tornando di nuovo a meno 1 (51-50) a 3 minuti dalla fine del periodo, ma anche stavolta i biancorossi chiudono la valvola e subiscono un parziale di 10-1 consentendo a Chiusi di chiudere avanti di 10 punti (61-51). Nell’ultimo periodo purtroppo la luce per Pistoia non ci accende più, nemmeno il più piccolo segnale. Batterie finite, tutto spento e partita andata.

Maurizio Innocenti