La Gtg Pistoia si ferma sul più bello

PISTOIA

58

CENTO

68

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 2, Copeland 13, Wheatle 12, Varnado 7, Magro 12, Della Rosa 3, Benetti 6, Pollone 3, Allinei n.e., Metsla n.e., Pierattini n.e. All. Brienza.

TRAMEC CENTO: Moreno 11, Marks 21, Toscano 6, Archie 7, Berti 4, Zilli 6, Mussini 4, Tomassini 9, Baldinotti, Kuuba. All. Mecacci. Parziali: 16-14; 32-24; 44-43.

Arbitri: Caforio, Rudellat, Grazia. Note: tiri da due Pistoia 1633, Cento 2447. Tiri da tre Pistoia 522, Cento 419. Tiri liberi Pistoia 1115, Cento 815.

La prima sconfitta della stagione al PalaCarrara arriva all’ultima casalinga di regular season, proprio nell’unica partita in cui non sarebbe dovuta arrivare. Pistoia perde lo scontro diretto contro Cento e la possibilità di portarsi in dote 4 punti nella fase ad orologio: adesso sarà una partenza ad handicap, con appena due punti nel carniere (come Cremona) a dispetto dei quattro di Cento e Cantù e dei sei di Treviglio e Forlì. Una partita giocata male, dove ai biancorossi non è riuscito niente sia in difesa che in attacco e dire che Cento non ha fatto certo meraviglie. Tanti, troppi errori al tiro e in difesa e una stanchezza che si è fatta sentire. Sì perché Pistoia, tra le altre cose, è apparsa decisamente sulle gambe. Scorie dell’overtime con la Fortitudo? Sicuramente il doppio impegno ravvicinato ha pesato.

Sarà l’importanza della posta in palio, fatto è che il primo tempo tra Pistoia e Cento non si può di certo definire entusiasmante. Due quarti giocati in maniera contratta con poco ritmo tanto da fare diventare pesante la partita. Le difese, pur non essendo delle saracinesche, alla fine fanno il loro dovere, cosa che non si può dire degli attacchi dove gli errori non si contano. Si segna poco, a tratti quasi nulla, Pistoia realizza un 1122 da due punti e un 18 da tre e non perché dietro ci siano dei muri invalicabili. Tanti, troppi tiri sbagliati e pochissima lucidità di lettura da ambo le parti. Pistoia con fatica e commettendo qualche errore in meno di Cento riesce comunque a chiudere con sopra di 8 punti che, visto la partita, non è cosa di poco conto. Vantaggio che arriva a 10 lunghezze ad inizio terzo quarto (36-26) ma che Pistoia si rimangia tutto con un parziale totale di 6-14 che riporta Cento in parità (38-38). Attacco decisamente inceppato per i biancorossi che si incartano contro la difesa avversaria, ma soprattutto si complicano la vita da soli che lettere non perfette, giocando con poco ritmo e lucidità. A dare un po’ di ossigeno ci pensano Benetti e Della Rosa con due triple che salvano Pistoia dal sorpasso, ma Cento è lì a un punto (44-43). La Giorgio Tesi non riesce ad ingranare soprattutto in attacco dove non entra praticamente niente. Le due squadre vanno a braccetto fino ai minuti finali quando Pistoia cede di schianto lasciando via libera a Cento che si va a prendere la vittoria, ma soprattutto due punti preziosi come l’oro.

Maurizio Innocenti