La Gtg Pistoia non fa prigionieri con Udine

pistoia

92

udine

74

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 8, Copeland 24, Wheatle 21, Varnado 11, Magro 9, Della Rosa 8, Benetti 8, Pollone 3, Allinei n.e. Farinon n.e. Metsla n.e. All. Brienza.

APU OLD WILD WEST UDINE: Monaldi 17, Esposito 16, Gentile 7, Gaspardo 10, Cusin 2, Antonutti 9, Pellegrino 2, Nobile 7, Palumbo 4, Fantoma n.e. All. Finetti.

Parziali: 31-13; 55-39; 72-56. Arbitri: Moretti, Attard, Minati Note: tiri da due Pistoia 1428, Udine 1739. Tiri da tre Pistoia 1526, Udine 923. Tiri liberi Pistoia 1929, Udine 1321.

Vittoria netta, schiacciante sotto tutti i punti di vista. Pistoia batte Udine dal punto di vista tecnico, tattico e caratteriale impartendo una bella lezione. Sì perché la Giorgio Tesi ha dimostrato di essere squadra, di avere bene in mente cosa fare, di avere un gioco e delle idee, tutte cose che Udine non è sembrata avere. Va detto che i bianconeri si sono presentati alla contesa senza i due americani, out per infortunio, ma a mancare di più sponda friulana sono organizzazione e linee di gioco chiare. Due punti che permettono a Pistoia restare imbattuta, essere "davvero" al primo posto (scontro diretto a favore con Forlì, mentre Cento ha perso) e di portarsi a un passo dall’accesso al girone giallo dell’orologio.

Inizio cattivo di Pistoia che difende in maniera asfissiante, dura, aggressiva e in attacco manda a fuoco la retina con una serie di triple impressionanti. Dopo 7’ sono 21 i punti segnati per i biancorossi e solo 4 quelli concessi a Udin , una fotografia della partita che non ha bisogno di commenti. Pistoia veleggia su un vantaggio in doppia cifra che arriva anche a più 21 a pochi secondi dalla fine (31-10) con Udine che si salva solo con una tripla sulla sirena. Pistoia è implacabile e continua con il suo piano partita che prevede di non far giocare Udine. La difesa biancorossa è realmente un muro invalicabile, sotto non ce n’è per nessuno e dal perimetro non vengono concesse possibilità. Udine sbanda insieme a Gentile, mentre la Gtg ha le idee chiare, anzi, chiarissime. Il divario si mantiene sempre intorno ai 20 punti di scarto, ma è la presenza in campo delle due squadre che dà l’idea di quanto Pistoia si padrona della partita.

Più squadra, più compatta, più organizzata Pistoia, più individualista, confusa e slegata Udine. Il terzo quarto si apre con una fiammata degli avversari e non poteva essere altrimenti visto la situazione, ma più che una reazione è un sussulto d’orgoglio che porta comunque Udine a limare lo svantaggio fino al meno 11 (63-52). Pistoia, però, riesce a tenere botta e mantenere lo stesso una distanza di sicurezza e chiudere il periodo sopra di 16 (72-56). Un fuoco di paglia quello di Udine che Pistoia spegne sul nascere rimettendo le cose a posto e tornando nell’ultimo quarto di nuovo sopra 20 punti (80-57). Udine continua a non avere un gioco, ognuno va per conto suo provando a inventare qualcosa e trovandosi di fronte, invece, una squadra ordinata e che gioca insieme non sa a che santo votarsi per invertire la rotta. E, infatti, la rotta per Udine non si inverte perché Pistoia tiene la barra dritta e conduce la nave in porto senza problemi.

Maurizio Innocenti