La Gtg lotta contro Cremona, ma non basta

cremona

85

pistoia

80

VANOLI CREMONA: Lacey 9, Denegri 8, Piccoli 3, Mobio 8, Eboua 9, Pacher 16, Caroti 5, Pecchia 11, Alibegovic 16, Zacchigna n.e. Vecchiola n.e. Ndzie n.e. All. Cavina.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 5, Copeland 13, Wheatle 23, Varnado 25, Magro 7, Della Rosa 4, Benetti, Pollone 3, Allinei n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

Arbitri: Wassermann, Pazzaglia, Almerigogna.

Parziali: 19-18; 44-39; 65-58.

Note: tiri da due Cremona 1826, Pistoia 2343. Tiri da tre Cremona 1027, Pistoia 920. Tiri liberi Cremona 1924, Pistoia 712.

Ha vinto la squadra più attrezzata, con un roster più lungo e giocatori con maggiore esperienza. Detto questo per sgombrare il campo da ogni dubbio, Pistoia ci ha provato, ha resistito a due spallate inferte da Cremona è crollata alla terza e più poderosa anche perché le forze per controbattere non c’erano più. La Giorgio Tesi ha qualcosa su cui recriminare a partire dagli 85 punti subiti che in trasferta sono decisamente troppi per pensare di portare a casa la partita, ad un primo tempo che dal punto di vista difensivo non è stato all’altezza del match e un attacco molto poco pungente.

Le cose sono andate meglio nei secondi due quarti quando i biancorossi hanno accomodato qualcosa dietro e hanno trovato percentuali più alte al tiro. E qui si entra in una discussione senza fine ovvero se sono più i demeriti di Pistoia o i meriti dei Cremona ad aver fatto la differenza. E’ vero che la Giorgio Tesi ha sbagliato completamente l’approccio alla partita, 12-2 dopo appena 4 minuti, ma è altrettanto vero che attaccare la difesa e soprattutto frenare l’attacco di Cremona non è un’impresa facile. Pistoia è riuscita a rimediare all’inizio tremebondo piazzando un parziale di 3-15 che l’ha addirittura portata in vantaggio (15-17), ma la sensazione è che il pallino del gioco fosse sempre e comunque nelle mani di Cremona. Il match si è snodato lungo questa falsariga con i padroni di casa a cannoneggiare il fortino biancorosso per riuscire a aprire una breccia e Pistoia pronta a resistere fino allo stremo delle forze. Il problema è stato proprio questo, che la Giorgio Tesi ha speso tantissimo per rimanere incollata alla partita anche perché nonostante la difesa sia migliorata nel secondo tempo, l’attacco non è andato di pari passo. Nel finale i biancorossi hanno buttato sul parquet le ultime energie rimaste, ma quando Cremona ha allungato di nuovo non c’è stato niente da fare.

Maurizio Innocenti