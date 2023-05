La Gtg dà spettacolo, una grande prova Piacenza spiazzata con determinazione

PISTOIA

83

PIACENZA

68

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 11, Copeland 13, Wheatle 10, Varnado 24, Del Chiaro 6, Della Rosa 5, Magro 9, Benetti 2, Pollone 3, Allinei n.e. Metsla n.e. Farinon n.e. All. Brienza.

ASSIGECO PIACENZA: Sabatini 10, Miaschi 15, Gajic, Mc Gusty 21, Pascolo 10, Galmarini 3, Cesana 3, Soviero 4, Querci 2, Gherardini n.e. All. Salieri.

Parziali: 20-20; 39-39; 64-50.

Arbitri: Salustri, Chersicla, Rudellat.

Note: tiri da due Pistoia 1934, Piacenza 2345. Tiri da tre Pistoia 1233, Piacenza 523. Tiri liberi Pistoia 912, Piacenza 712.

BASKET

Pistoia vince anche gara-2 e consolida il vantaggio nella serie. I biancorossi questa volta hanno faticato un po’ meno rispetto alla prima partita anche se, sia chiaro, avere la meglio di Piacenza non è stato facile. La Giorgio Tesi ha avuto qualche problema ad entrare in moto poi quando il motore si è sciolto il diverso livello tra le due squadre si è visto chiaramente. L’inizio di gara da parte di Pistoia è da fare tremare i polsi, in pratica non c’è niente che funzioni e Piacenza zitta, zitta ne approfitta senza dover sudare più di tanto. A 4’ dalla fine il punteggio recita 7-20, meno 13 punti nel giro di 6 minuti. Una Pistoia troppo brutta per essere vera e infatti i biancorossi cambiano subito volto. La difesa torna ai livelli di sempre, o almeno ci va vicina, e l’attacco raccoglie i frutti. Morale, con un parziale di 13-0 la Giorgio Tesi rimette le cose a posto. Pistoia è in partita il problema è che c’è pure Piacenza che non molla di un centimetro che continua a mettere in difficoltà i biancorossi con le sue difese tattiche, che chiude bene sotto e che costringe la squadra di Brienza a giocare una pallacanestro che non è nelle sue corde, a non farle prendere ritmo a costringerla a continui adattamenti. Il risultato è che le due squadre vanno insieme per tutto il secondo quarto senza che nessuna riesca realmente a prendere in mano le redini della partita. La partita si spacca nel terzo quarto quando Pistoia alza ancora di più l’intensità in difesa e in attacco fa circolare meglio e più veloce il pallone. I biancorossi a 3’ dalla fine vanno sul più 11 (56-45) e da lì il match trova finalmente un padrone. All’inizio dell’ultimo periodo il vantaggio è di 14 punti (64-50) con Pistoia che è in pieno controllo anche se Piacenza non si dà per vinta e continua a provare a ricucire. Tentativi che però non danno frutti anche perché dall’altra parte la Giorgio Tesi non cede di un millimetro. La difesa diventa il solito muro invalicabile e di conseguenza l’attacco ne trae beneficio. A Piacenza non rimane che affidarsi a qualche invenzione dei singoli e al tiro da tre punti ma le mani non sono calde. Pistoia capisce il e gestisce la gara fino al finale.

Maurizio Innocenti