La Gtg chiama i suoi tifosi Arriva Cantù, gara tra big

E’ tutto pronto per l’inizio della seconda fase del campionato, quella che determinerà le squadre che accederanno ai play off ed i relativi accoppiamenti. Pistoia è inserita nel girone Giallo, quello che vede le migliori squadre dei due gironi. I biancorossi in questa fase ad orologio se la vedranno contro quelle formazioni che puntano a salire nella massima serie e sarà quindi un banco di prova importante.

La Giorgio Tesi parte subito alla grande sfidando in casa Cantù (PalaCarrara oggi ore 18) la prima classifica nel girone Verde. Pistoia arriva a questa prima partita dopo una settimana di avvicinamento non certo fra le migliori.

"E’ stata una settimana tribolata – afferma il tecnico Nicola Brienza – L’influenza che aveva colpito Pollone ha contagiato un po’ tutti al punto che siamo stati costretti ad annullare l’allenamento di venerdì e ieri abbiamo svolto un lavoro di una mezz’ora senza spingere troppo. Per fortuna Varnado si è ripreso dal problema all’adduttore e sarà della partita".

Come se non fosse sufficiente dover affrontare Cantù per aver a che fare con una partita difficile, ci mancava pure una settimana trascorsa non al massimo. "Siamo consapevoli della forza degli avversari – prosegue Brienza – ma altrettanto lo siamo del nostro potenziale, la settimana non è stata il massimo, ma siamo pronti per giocarci la partita. Cantù è una squadra che ha un roster lunghissimo e di grande talento, hanno puntato su un play come Rogic, un giocatore in grado di valorizzare i compagni e rappresentare un punto di riferimento. Nikolic sta disputando una grandissima stagione, hanno in panchina Da Ros che lo scorso anno giocava 37 minuti e sono guidati da un tecnico come Sacchetti che non ha certo bisogno di presentazioni. Sono una squadra dove non puoi battezzare un giocatore lasciandolo libero perché tutti sono in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. Da parte nostra dovremo essere bravi a sporcare le loro percentuali, a non farli giocare a campo aperto. Diciamo che oltre alla solita partita di grinta ed intensità dovremo controllare la gara perché se Cantù gioca la sua pallacanestro diventa un problema". Una partita dove più che mai il supporto del pubblico sarà fondamentale. Sappiamo bene quanto sia un fattore il PalaCarrara quando diventa caldo e contro Cantù questo sarà un aspetto che potrebbe influire e nemmeno poco.

"Mi ero ripromesso di non fare appelli – ammette Brienza – ma sinceramente mi piacerebbe oggi avere un pubblico importante. Chi non viene in occasioni come questa significa che non vuol venire perché non ci sono altri motivi. Giochiamo contro una grande squadra, c’è tutto per assistere ad una bella sfida, c’è rivalità tra le due squadre, se non è sufficiente questo allora vuol dire che non interessa".

Maurizio Innocenti