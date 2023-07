La grande notizia. Iscrizione in A C’è l’ufficialità

Il Pistoia Basket è ufficialmente in serie A. Il Consiglio Federale che si è riunito ieri ha ratificato gli organici in vista della stagione 20232024 confermando, tra le altre, la presenza della società biancorossa. A dire il vero non c’era una grande apprensione e nemmeno dubbi dal momento che la società aveva regolarmente presentato tutta la documentazione necessaria e, cosa fondamentale, il bonifico riguardante l’iscrizione e tutti gli altri adempimenti tra cui la fideiussione bancaria a corredo della domanda. Il Pistoia Basket aveva già incassato il via libera da parte della Lega Basket mancava solo il "timbro" finale, quello del Consiglio Federale. Diciamo che c’era attesa per avere l’ufficialità che sancisce oltre naturalmente all’iscrizione al prossimo campionato, la regolarità della documentazione presentata e il superamento dei controlli da parte della ComTec, l’organo preposto ad indicare alla FIP se le società sono in regola o meno con i parametri obbligatori per stare nella massima serie. Per quanto concerne la serie A, la Fip ha provveduto a confermare quanto già espresso lo scorso martedì 11 luglio da LBA, con questo specifico riferimento. "A seguito del parere favorevole espresso – si legge nella nota diffusa nella giornata di ieri –, per quanto di competenza, dalla Commissione Tecnica di Controllo, dalle rispettive Leghe riconosciute e dalla Commissione Impianti Sportivi, il Consiglio Federale ha provveduto a definire gli organici dei Campionati di Serie A, A2 e A1 femminile". Pertanto, il Pistoia Basket è ufficialmente iscritto ed ammesso al campionato di Serie A 202324.

M.I.