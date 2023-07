La "Giostra" del padel va al rione del Drago

È stato il rione del Drago a conquistare la vittoria nella Giostra del padel, simpatica novità del "Luglio pistoiese 2023". Con 21 punti finali, il Drago ha superato Grifone 18, Cervo Bianco 12 e Leon d’Oro 3. Il risultato è stato deciso nel secondo dei due gironi, nel quale il Drago ha compiuto lo scatto decisivo, vincendo con tre punti tutti i confronti giocati, sia i due maschili che quello femminile. Soltanto il Grifione è riuscito a insidiarlo, finendo appunto tre lunghezze sotto. La Pala d’Oro, premio equiparabile allo Speron d’Oro, è stata appannaggio della coppia del Drago Cecchi-Losco, capace di vincere con il punteggio di 3-0 tutte le sfide disputate e quindi di realizzare uno splendido en plein. Tra gli altri partecipanti, si sono distinte le tre coppie del "gentil sesso" Baldi-Angiolini, Fedi-Monnanni e Cecchetti-Michelozzi, che hanno portato 6 punti ai rispettivi rioni. Buona la cornice di pubblico presente al Pistoia Nursery Campus.

Un grazie dagli organizzatori a Vannino Vannucci della Vannucci Piante, che ha ospitato nei propri impianti, gratuitamente, l’edizione numero "zero" della Giostra del Padel. Giostra che ha visto la partecipazione di tre coppie per ciascun rione (due maschili e una femminile, supportate da due coppie di riserva, una per genere). Per la riuscita della manifestazione, vanno menzionati anche il Comitato Cittadino e la sua referente sportiva Vittoriana Gariboldi, l’amministrazione comunale di Pistoia, tutta l’organizzazione, in particolar modo Alessandro Giuntoli, che ha coordinato i lavori, i quattro referenti dei Rioni Massimo Menchi, Michele Macaluso, Maurizio Burgassi e Isabella Meoni, l’artista Dario Longo, che ha realizzato sia il Palio della Giostra del Padel che il premio Pala d’Oro. "Appuntamento al 2024, con molte novità – asseriscono all’unisono gli organizzatori –. Quest’edizione è stata importante per crescere".

Gianluca Barni