La Giorgio Tesi è al lavoro per l’iscrizione "Vogliamo continuare con il nostro progetto"

Il tempo stringe, tra qualche giorno il Pistoia Basket dovrà ratificare l’iscrizione al prossimo campionato di serie A che "è a buon punto", come ha affermato il presidente Massimo Capecchi. Il 7 luglio è il termine entro il quale la società dovrà presentare tutti gli incartamenti e, cosa più importante, dovrà versare tra iscrizione e fideiussione 600mila euro. I massimi dirigenti sono alle prese con il budget per allestire la squadra e sotto questo aspetto al momento si sa poco o nulla. L’obiettivo è quello di "continuare a lavorare sul progetto che ci eravamo già dati durante l’anno mettendo in sicurezza la società con una ristrutturazione a livello economico-finanziaria ma anche organizzativa" dice ancora Capecchi. Un punto fondamentale intorno al quale gira tutto il resto.

Prima di parlare e soprattutto di sapere l’entità del budget che il diesse Marco Sambugaro avrà a disposizione per acquistare i giocatore c’è da sistemare il problema legato al debito che ancora rimane un nervo scoperto. La società dovrà intervenire in maniera importante per presentarsi nella massima serie nella situazione migliore possibile. I costi della massima serie sono decisamente alti tra il passaggio dal dilettantismo al professionismo, i costi relativi alle figure professionali all’interno della società, il tesseramento dei giocatori, la tassa gara.

Tra le squadre attualmente in serie A il budget più basso si aggira intorno a quattro milioni di euro che sommato al resto significa un esborso economico notevole. Ci sarà da lavorare molto da questo punto di vista e da farlo anche in fretta perché il mercato tra poco inizierà ad entrare nel vivo.

In tema di mercato il Pistoia Basket è partito dalla riconferme, quelle di Marco Sambugaro e Nicola Brienza in primis che rappresentano due sicurezze importantissime per poi iniziare con alcuni giocatori come il capitano Gianluca Della Rosa e Carl Wheatle, puntelli fondamentali per costruire le basi della futura squadra. L’idea è quella di confermare il più possibile il nucleo degli italiani e visto che Matteo Pollone e Gabriele Benetti hanno salutato e ringraziato Pistoia, c’è da scommettere che i prossimi che potrebbero essere vicini a firmare siano Lorenzo Saccaggi e Angelo Del Chiaro.

Una volta sistemato il reparto italiani Sambugaro e Brienza si concentreranno sul gruppo degli americani e qui la scelta sarà molto più difficile e complessa perché tutto è legato alla disponibilità economica. E’ possibile che la scelta ricada su qualche scommessa, elementi giovani e di prospetto a cui si affiancheranno altri con esperienza se non proprio in Italia quanto meno in Europa.

Maurizio Innocenti