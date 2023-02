La Giana Erminio strapazza il Prato nel recupero E la Pistoiese torna a meno quattro dalla capolista

Nella ripetizione della gara tra Prato e Giana Erminio interrotta al 32’ minuto del primo tempo a causa di un infortunio occorso all’arbitro, la Giana ha vinto per 3-0. Un successo che riporta la squadra di Gorgonzola a più quattro sulla Pistoiese. E’ stato un pomeriggio di passione quello di ieri in cui tutti i tifosi arancioni hanno sperato fino all’ultimo che potesse arrivare una gioia e invece il verdetto del campo ha un po’ smorzato l’entusiasmo. Va detto che si trattava di una vana speranza che il Prato potesse fermare la capolista, ma nel calcio tutto può succedere e quindi è stato normale crederci. Anche perché la Giana non vinceva ormai da lungo tempo: una striscia negativa che, appunto, ha permesso alla Pistoiese di rifarsi sotto. Gli arancioni con la vittoria contro il Carpi si erano portati a meno 1 dalla Giana riaprendo di fatto il discorso campionato. Il successo della Giana contro il Prato costringe di nuovo la Pistoiese a dover rincorrere e limare i punti di differenza, ma come detto l’entusiasmo è solo un po’ smorzato perché i tifosi per primi e poi la squadra credono fortemente nella possibilità di ribaltare la classifica. La squadra domenica sarà di scena a Forlì ed i tifosi arancioni sono pronti a sostenerla come hanno sempre fatto. Sarà una partita difficile e dalle molte sfaccettature. Il ricordo di quanto successo nella gara d’andata è ancora vivo, non essendo ancora stata scritta la parola fine: la palla è in mano alla giustizia sportiva.

M.I.