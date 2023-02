La Gema sfiora la grande impresa Successo Libertas all’overtime

libertas livorno

70

gema montecatini

66

MAURELLI LIBERTAS LIVORNO: Forti 5, Ricci 11, Sipala 8, Fratto 4, Fantoni 27, Lucarelli 9, Bargnesi 4, Maralossou 2, Madeo, Mancini, Lemmi ne, Bruci ne. All. Andreazza.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 16, Laganà 25, Neri, Duranti 5, Di Pizzo 4, Molteni 2, Marengo 9, Infante 5, Ghiarè, Digno ne, Rinaldi ne, Cellerini ne. All. Angelucci.

Arbitri: Martinelli e Caneva.

Parziali 18-10, 35-28, 51-43; 58-58.

LIVORNO – Il PalaMacchia trema ancora. La Gema Montecatini Basket si ferma a un soffio dall’impresa, trascinando la Libertas Livorno all’overtime salvo poi soccombere 70-66.

Andreazza piazza tre lunghi in quintetto ma Gema trova il modo comunque di entrare in area grazie alle penetrazioni di Laganà che propiziano i primi tre canestri rossoblù. La tripla di Sipala ribalta l’inerzia del match ed apre un parziale di 13-4 in favore della Libertas, che sfoggia un Fantoni in grande spolvero.

La Gema litiga con il ferro da dietro l’arco ma riesce a compensare monetizzando al massimo i cosiddetti tiri in mid-range: Marengo e soprattutto Savoldelli riportano a contatto i rossoblù, qualche ingenuità difensiva di troppo dei labronici fa il resto e Laganà pareggia a quota 26. La Libertas si sveglia dal torpore e, trascinata da Fantoni e Sipala, piazza un break di 9-2 che le permette di andare al riposo lungo avanti 35-28.

Si segna poco al rientro dagli spogliatoi (2-4 nei primi tre minuti), così sono i due grandi vecchi Fantoni e Infante a sbloccare l’impasse: il capitano livornese sotto le plance è un professore, l’ex Biella invece sblocca Gema dalla lunga distanza e con i suoi blocchi crea nuovi spazi a Savoldelli e Laganà.

Il tira e molla continua: i "leoni"Il PalaMacchia trema ancora. termali tornano a -2 ma è sempre il solito Fantoni a spingere i suoi, emotivamente ma soprattutto a suon di canestri: è suo il centro del nuovo +8 alla terza sirena (51-43), dopo che Bargnesi e Maralossou avevano nuovamente scavato un piccolo solco fra le due squadre.

La Gema però gioca un quarto periodo difensivamente perfetto, tenendo la Libertas a 7 punti segnati, e pur approfittandone solo in parte riesce piano piano a rosicchiare terreno fino al 22 dalla lunetta con cui Laganà porta la sfida all’overtime. Lo fa a costo di sacrificare per falli prima Savoldelli e poi Di Pizzo, assenze che si rivelano decisive nel supplementare, in cui Marengo e compagni ci provano fino in fondo, ma alla fine devono alzare bandiera bianca.

Filippo Palazzoni