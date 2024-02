La Gema scopre Korsunov. Successo contro Caserta

Gema Montecatini

78

Paperdi Caserta

66

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 9, Mastrangelo 19, Mazzantini 12, Korsunov 14, Di Pizzo 4, Pirani 6, Corgnati 11, Dell’Anna 3, Angelucci ne, Passoni ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

PAPERDI CASERTA: Lucas 19, Mastroianni 9, Butorac 2, Pagano, Paci 13, Vitale 4, Sergio 14, Mehmedoviq 5, Vaccaro ne, Ferraro ne. All. Dell’Impero.

Arbitri: De Rico e Mammola.

Parziali: 26-14, 34-33, 57-47.

Non sbaglia la Gema Montecatini, che non senza fatica approfitta del turno casalingo contro il fanalino di coda Caserta e mette in cascina un successo (il quindicesimo in campionato) utile per tenersi stretto il quarto posto.

La cronaca. Colpisce due volte Paci in avvio, ma sul ribaltamento di fronte il centro Casertano si dimentica prima Mazzantini e poi Di Pizzo, per il 7-4 Gema, corroborato poi dalle zingarate di Mastrangelo e Savoldelli. L’asse fra il capitano e il numero 11 rossoblù funziona a meraviglia e porta in dote altri 5 punti per il primo vantaggio in doppia cifra dei padroni di casa (16-6). Caserta prova a scuotersi con la rubata di Mastroianni per il primo canestro della partita di Butorac, ma Mastrangelo è chirurgico e con due triple di fila spinge i suoi sul +12 alla prima sirena. Due bombe di Lucas riportano la Paperdì sotto la doppia cifra di vantaggio, la terza sbatte sul primo ferro ma il play casertano ormai è on fire e con il floater del 28-22 completa un break di 8-0 interamente a sua firma. Nemmeno il time-out chiamato da coach Del Re riesce a invertire l’inerzia del match: Gema forza e sbaglia troppe conclusioni da sotto e Caserta torna così ad un possesso di distanza (30-27). Ferma a 4 punti in otto minuti e incapace di reagire Gema subisce l’inevitabile sorpasso della Paperdi ma ha un sussulto al tramonto del secondo quarto e riesce comunque a chiudere avanti la prima metà di gara.

La ripresa si apre con l’1/2 dalla lunetta di Mastrangelo che espone Gema al nuovo aggancio dei campani a quota 35. La tripla di Mazzantini fa respirare per un attimo i "leoni", quella di Mastrangelo vale il nuovo vantaggio a due possessi per i Savoldelli e soci, che con in campo il doppio play recuperano fluidità in attacco e sprintano sul +13. Caserta però è sempre sul pezzo e lo ricorda a tutto il PalaTerme con il contro break di 8-0 che vale il nuovo -5. Gema stavolta reagisce e piazza un altro mini-parziale di 5-0 che la catapulta ancora avanti di 10 lunghezze all’alba del quarto periodo, dove sale in cattedra Kirill Korsunov, che timbra 9 punti in 8 minuti e marchia a fuoco la fuga decisiva dei locali. I punti della sicurezza portano la firma di Marco Di Pizzo: finisce 78-66.

Filippo Palazzoni