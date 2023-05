La Gema in B Nazionale Battuta Pavia in gara4

pavia

79

gema

94

RISO SCOTTI PAVIA: Abega 5, Potì 7, Coviello, De Gregori 21, Giampieri 16, Gallizzi 6, Cocco 8, Bedini 5, Trovarelli ne, Lebediev ne. All. Mazzetti.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 8, Laganà 31, Digno 5, Marengo 2, Di Pizzo 18, Duranti 10, Neri 2, Molteni 10, Infante 8, Ghiarè. All. Angelucci.

Arbitri: Scaramellini e Paglialunga.

Parziali: 11-23, 26-41, 51-72.

PAVIA – Guardando le ultime due partite stagionali un po’ di rammarico per quel che poteva essere e non è stato in casa Gema Montecatini Basket probabilmente è affiorato. Il sentimento che predomina tuttavia è la gioia per una salvezza arrivata senza passare da gara-5, cosa che una settimana fa al termine della prima partita della serie persa al PalaTerme contro la Riso Scotti Pavia sembrava pura fantascienza. E invece è realtà, perché i leoni termali dopo gara-3 dominano anche gara-4 79-94, centrando l’obiettivo B Nazionale. Gema ricomincia con lo stesso spirito con cui ha affrontato gara-3: difesa, difesa e ancora difesa. Risultato: zero punti subiti nei primi 2’30’’ e un 7-0 di partenza che promette bene. Pavia prova a scuotersi con un break di 5-0, mitigato da un Di Pizzo più che mai incisivo nel pitturato. Laganà ristabilisce la forbice con il jumper del 9-15, il nativo di Melito di Porto Salvo inizia a scaldarsi e piazza altri 5 punti per il +9 termale, che diventa +12 grazie alla tripla di Molteni che manda in archivio il primo quarto. E’ Cocco il più attivo fra le fila pavesi (33 dal campo) ma la Riso Scotti sembra mancare completamente della giusta cattiveria e Savoldelli la punisce con un’altra bomba, che vale il 17-33. La schiacciata di Duranti sancisce il dominio Gema nei primi 15’, il pubblico del PalaRavizza inizia a rumoreggiare. Oboe ed Abega raccolgono l’invito ad un maggiore impegno dei tifosi di casa e piazzano un parzialino di 6-2 che li riporta a -14. Coviello sbaglia la tripla aperta per il -11 e Laganà lo punisce realizzando invece la sua seconda di serata, con Montecatini che scrive a referto 41 punti realizzati in 20’. Ancora meglio però il dato dei canestri subiti: solo 9 dal campo. Al rientro dagli spogliatoi Duranti con la bomba e Di Pizzo con un gioco da tre punti provano subito a spezzare lo spirito battagliero dei locali. Molteni recupera un pallone dalla spazzatura e segna il+20, forbice che resta più o meno invariata nonostante gli sforzi, veementi ma confusi, di Pavia. A siglare il massimo vantaggio rossoblù è Duranti, con il centro del 48-70. Gema tiene alta la tensione anche nei minuti finali del terzo quarto: il 51-72 con cui si apre l’ultima frazione ha il sapore della sentenza per gli uomini di coach Mazzetti, che sull’orlo del baratro si giocano il tutto per tutto e grazie ai 7 punti filati di Giampieri rialzano la testa. Pavia riesce a rientrare fino a -9 con palla in mano, prima che Laganà riprenda in mano la situazione e spenga gli ardori dei lombardi con un canestro da campione.

Filippo Palazzoni