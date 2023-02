La Gema fa festa e Angelucci esulta "Grande reazione dei miei ragazzi"

La faccia di Massimo Angelucci davanti ai taccuini nel post-partita di Gema Montecatini–Legnano è la faccia di un uomo che si è appena tolto un peso. Il tecnico nativo di Empoli si era addossato tutte le responsabilità della prova incolore fornita dai "leoni" nel derby montecatinese, sabato però si è preso la rivincita con la vittoria all’overtime contro una big del campionato come i Knights, al termine di una prestazione finalmente solida e gagliarda: una vittoria anche dell’Angelucci motivatore, che è riuscito evidentemente a rigenerare in pochi giorni una squadra apparsa svuotata nella sfida contro gli Herons: "Sono molto contento della reazione dei giocatori nel supplementare, abbiamo rischiato di vederci sfuggire dalle mani una partita che avevamo condotto dall’inizio alla fine, anche per alcune ingenuità piuttosto grosse nella gestione degli ultimi trenta secondi di partita – ammette il coach della Gema –. Avevo detto ai ragazzi di fare fallo, purtroppo non ci siamo riusciti e puntualmente siamo stati puniti con due triple in pochi secondi. Tuttavia abbiamo subito recuperato le energie fisiche e nervose per piazzare un netto 13-1 all’overtime, legittimando la vittoria. Questo successo non sarebbe stato possibile se non allenassi un gruppo di ragazzi dalle enormi qualità umane – aggiunge –, sono i primi ad essere dispiaciuti per questa situazione e dopo il derby hanno sofferto come e più dei tifosi. Ora è giusto che si godano questo risultato: aver vinto contro una squadra come Legnano in un momento così difficile ha veramente un’importanza capitale". Risultato che può rappresentare un crocevia nella travagliata stagione rossoblù: "Le ultime prestazioni, derby a parte, ci davano indicazioni confortanti sulla bontà del nostro lavoro: sono mancati dettagli che avrebbero trasformato in vittorie i ko con Piombino e Libertas – conclude Angelucci –. Sappiamo che questa è la strada da percorrere e vogliamo continuare così".

Filippo Palazzoni