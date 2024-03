La Gema azzanna Piombino. Scatto verso il quarto posto

Gema Montecatini

85

Solbat Piombino

78

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 10, Mastrangelo 23, Passoni 16, Korsunov 6, Di Pizzo 9, Mazzantini 11, Pirani 8, Corgnati 2, Angelucci, Dell’Anna, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

SOLBAT PIOMBINO: Venucci 22, Piccone 15, Turel 13, Azzaro 6, Berra 6, Longo 5, Almansi 5, De Zardo 4, Okiljevic 2, Cappelletti, D’Antonio ne. All. Cagnazzo.

Arbitri: Settepanella e Valletta.

Parziali: 13-18, 35-38, 59-57.

La Gema Montecatini piega 85-78 Piombino bissando il successo del PalaTenda e mette un’ipoteca sul quarto posto a sette giornate dalla fine.

La cronaca. Primo quarto con poco spettaccolo. L’equilibrio regna sovrano ma la Gema fa più fatica a segnare rispetto ai tirrenici, così alla prima sirena Piombino ci arriva avanti 13-18. La bomba di Venucci apre una crepa fra le due squadre, subito ricucita però dal 6-0 Gema. Un altro black-out offensivo dei leoni però fa il gioco di Piombino, che sale fino a +11 con Venucci. Messa nuovamente spalle al muro la squadra di casa reagisce con un break di 8-2 che la rimette in carreggiata, limitando i danni sul 35-38 con cui si chiudono i 20’ iniziali. Pirani in avvio di ripresa assottiglia il gap, poi il gioco da tre punti di Di Pizzo vale il sorpasso Gema. Passoni e Di Pizzo permettono alla Gema di prendersi due possessi di vantaggio, ma al 30’ è tutto aperto. Mazzantini apre il quarto periodo con il gioco da tre punti del +5 Gema (62-57), ma due magie di Venucci permettono alla Solbat di rimettere la testa avanti. Non demordono i locali, che piazzano un altro 6-0 di parziale e restano avanti nonostante un Turel da 7 punti in 90 secondi. Ci pensa ancora una volta provvidenza Korsunov a marchiare a fuoco il match: l’ex Piacenza a 1’20’’ dalla gong tira fuori dal nulla 6 punti per il +11 termale, che resiste nonostante le prodezze balistiche dei piombinesi nel finale.

Filippo Palazzoni