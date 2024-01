La gara di apertura della stagione Juniores. Ecco il percorso del trofeo Baronti

Approvato il nuovo tracciato della seconda edizione del Trofeo Giuliano Baronti, personaggio storico ed amato del ciclismo nazionale, che aprirà domenica 3 marzo la stagione della categoria juniores in Toscana. Organizzata dal Team Franco Ballerini di Pistoia presieduto da Franco Miniati, la gara quest’anno sarà a carattere nazionale dopo la prima edizione vinta nel 2023 dal ligure Gabriele De Fabritiis (CPS Professional Team). Si svolgerà sulla distanza di km 116,4 con un circuito di 12 km e mezzo da ripetere 8 volte, più quello finale leggermente più lungo di km 16,400. Il ritrovo presso l’azienda alimentare Neri Sottoli grazie ai fratelli Alessio e Stefano Baronti, in via Amendola nella zona industriale di Cerbaia di Lamporecchio da dove l’attesissima gara prenderà il via alle ore 14, e si concluderà attorno alle ore 17. Il circuito scelto propone la breve ma arcigna salita di Caloria nella zona tra Biccimurri e Larciano Castello, e qui al termine degli ultimi 400 metri difficili, con strada stretta, sarà posto il gran premio della montagna a punteggio ai nove passaggi.

Antonio Mannori