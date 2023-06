La Ferrucci Libertas fa 150 Festa per il gran traguardo

Più di mille persone sulle tribune, uno staff di trenta persone tra dirigenti, tecnici e collaboratori e una grande squadra di 300 atleti che hanno dato vita a due ore di spettacolo e celebrazioni: il tradizionale saggio di fine anno della Società Ginnastica Ferrucci Libertas al PalaKobilica di Maliseti si è trasformato in una vera e propria festa per i 150 anni di storia di quello che è a tutti gli effetti il sodalizio sportivo più antico della città di Pistoia e tra i più antichi e longevi d’Italia. In pedana si sono avvicendati i ragazzi e le ragazze della ginnastica artistica, le ragazze della ritmica e il gruppo del corso acrobatica. Insieme ai loro istruttori e alle loro istruttrici i vari gruppi di atleti hanno allestito un vero e proprio show alternando coreografie a esibizioni di corpo libero e volteggio. Al termine della giornata c’è stato spazio anche per una pacifica invasione di campo collettiva e per le foto di rito con un nutrito gruppo di ex atleti e atlete. "Una giornata davvero speciale – commenta il presidente Franco Picchiarini – perché abbiamo iniziato a festeggiare i 150 anni della società: dal 1873 al 2023 siamo sempre stati presenti guadagnandoci un posto nella storia di Pistoia, anche durante guerre e pandemie. Siamo una grande famiglia e, qualsiasi cosa succeda, la nostra intenzione è quella di andare avanti perché far fare sport ai ragazzi è la cosa più importante".

albe