La Fenice Volley non molla la categoria e rilancia "Presto il nuovo allenatore". Ma c’è chi saluta

"A meno di cataclismi, disputeremo il prossimo campionato di serie B2". Maurizio Lucchesi, dirigente del Pistoia Volley La Fenice, stoppa le voci, pressanti e continue, sulla vendita dei diritti di B2 da parte della società. "Anche nell’ultima riunione del consiglio, è stata ribadita la volontà di proseguire l’avventura in cadetteria – afferma –. Non posso negare che abbiamo ricevuto delle proposte per acquisire i nostri diritti, così come gli altri sodalizi stanno cercando le nostre giocatrici, alcune delle quali sono andate a provare a giro (ma ciò non ci preoccupa minimamente). Al momento, non saranno più delle nostre Pieraccioni, accasatasi alla Liberi e Forti Firenze, e Martone, che ha scelto di proseguire l’attività, ma in modo più leggero, a Porcari, vicino a casa. Per il resto, la rosa è quella della passata stagione". Nessuna nuova, sul fronte-allenatore. Ma pure in questo caso, Lucchesi dà speranza ai tifosi fuxiablu. "Dopo l’addio di Davide Ribechini, abbiamo allacciato diversi contatti: siamo in via di definizione con uno di questi tecnici, ma ancora non possiamo ufficializzarne il nome. L’allenatore ha già preso contatti con le nostre atlete, ma i tempi per annunciarlo non sono maturi". Allora non resta che aspettare i prossimi giorni, anche per il rinnovo dello sponsor della prima squadra, ABC Ricami. "Che sarà fondamentale", chiosa.

Gianluca Barni