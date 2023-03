La Fenice per ingranare la sesta Ma occhio al fanalino di coda...

Allungare la striscia vittoriosa. Reduce da 5 successi consecutivi, l’ABC Ricami di coach Davide Ribechini va per il sesto di fila questa sera, fischio d’avvio alle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia, contro il fanalino di coda del girone G di serie B2, Monte Urano. Ma attenzione: come spesso accade, la partita apparentemente più semplice potrebbe essere quella che crea i maggiori problemi. Lo sa bene l’allenatore delle fuxiablu, che afferma. "La classifica delle rivali può trarre in inganno e far pensare a una serata di relax e a un risultato certo. Ma la classifica deficitaria di Monte Urano è figlia di situazioni sfortunate a livello di gestione tecnica e infortuni. Em Company è una formazione figlia di un progetto specifico: è stata acquistata in estate una categoria dove far crescere giovani interessanti dal punto di vista fisico o tecnico. Magari i risultati non arrivano, le giornate passano e la mancanza di gratificazioni toglie sicurezza, ma le giovani crescono e ci sarà un momento in cui porteranno un po’ più in là la prestazione e romperanno il ghiaccio".

Gianluca Barni