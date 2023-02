La Fenice gioca per la cinquina Trasferta ostica a Macerata

L’ABC Ricami studia da grande: questa sera, dalle 21 al Pala Principi di Potenza Picena in provincia di Macerata, andrà a caccia del "pokerissimo di successi" nel girone G del campionato di serie B2 contro la New System VTorresi. La squadra fuxiablu, allenata da Davide Ribechini, ha finalmente preso coscienza delle proprie potenzialità e, anticipando la primavera, è sbocciata come il fiore più bello. Sesto posto con 28 punti per le pistoiesi, ottavo a 20 per le pallavoliste marchigiane. "Non è solo la vittoria con la Beauty Effect quinta in classifica ad aver acceso gli animi – asserisce Ribechini –: sono le altre tre precedenti, il vantaggio sulla zona retrocessione (+ 13), il fatto che la classifica del girone di ritorno ci vedrebbe primi a punteggio pieno, con un solo set lasciato per strada. Siamo in un momento favorevole e vorremmo cercare di proseguire la striscia di belle prestazioni provando a gestire al meglio la stanchezza, che è inevitabile, perché lavoriamo tanto, e i piccoli infortuni".

Gianluca Barni