La Fenice con la mente libera cerca l’impresa a Pontedera

Caccia al quinto posto della graduatoria in casa della seconda classe. La terz’ultima giornata della regular season del campionato di serie B2 nazionale, vedrà l’ABC Ricami Pistoia impegnata domani, domenica 23 aprile, dalle 18 a Pontedera contro l’Ambra Cavallini. Sfida tra le pistoiesi, seste in classifica con 41 punti, e le pisane, seconde a 61, a due lunghezze di distacco dalla capolista Ozzano dell’Emilia e dunque in corsa per la promozione diretta in serie B1. L’obiettivo di Massaro e compagne, invece, è la quinta piazza, attualmente di Polverigi (a quota 41, ma con miglior quoziente-set). "Sarà una partita affascinante: loro si giocano tanto, noi siamo tranquilli ma abbiamo voglia di far vedere chi siamo e cosa possiamo essere – afferma l’allenatore delle fuxiablu Davide Ribechini –. Per questo stiamo preparando con molta cura la gara, pensando, almeno questa volta, più a noi che alla squadra avversaria. Recupereremo tra le disponibili Miccoli e quindi andremo al completo".

G.B.