La Fenice a caccia dell’impresa sul campo della capolista Ozzano

Sfida alla capolista. Domani alle 18 a Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, l’ABC Ricami Pistoia va a caccia dell’impresa: dopo aver vinto le ultime sei partite, cerca il settimo sigillo di fila. E ci va con la forza e la consapevolezza del quinto posto in classifica con 34 punti, a pari merito con Polverigi, a -15 dalle felsinee, che all’andata, in una palestra Anna Frank straboccante entusiasmo, ha già impegnato allo stremo (3-2, 15-8 al tie-break per le emiliane). "La gara ha un coefficiente di difficoltà molto alto – asserisce il coach delle fuxiablu Davide Ribechini –. Le bolognesi non sono soltanto prime in classifica, ma hanno un numero di errori a partita molto basso e sono tremendamente efficaci in attacco. Ozzano è una squadra tecnica, oltre che organizzata: le giocatrici hanno padronanza dei fondamentali ed è raro che perdano punti per approssimazione e leggerezza. Se volessimo battere il record delle 6 vittorie oppure tornare dalla trasferta con qualcosa in mano, dovremmo presentare la miglior versione possibile di noi stessi".

Gianluca Barni